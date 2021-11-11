Доброволец из группы польских врачей заявила, что их не допускают в места скопления беженцев на белорусской границе для оказания им помощи, сообщает американская телекомпания CNN 11 ноября

Польские власти не разрешают польским медицинскиv работникам-добровольцам из группы «Бордер эйд» оказывать помощь мигрантам. Кая Филачинска, врач из этой группы, заявила CNN, что власти отказались разрешить им въезд в пограничную зону отчуждения, установленную правительством в рамках чрезвычайного положения.

Тысячи беженцев, в основном из стран Азии, скопились в районе белорусско-польской границы, пытаясь проникнуть на территорию Евросоюза. Миграционный кризис: украинские неонацисты хотят помочь Польше © Украина.ру

Филачинска, работающая на организованной «Бордер эйд» станции первой помощи в нескольких сотнях метров от зоны, сказала, что медики группы оказывают помощь мигрантам, страдающим от переохлаждения, обезвоживания, голода, пищевых отравлений и травм ног.

«Еще несколько недель назад для меня, как для медицинского работника, казалось немыслимо, что в 21 веке и в западной цивилизации женщины с детьми и беременные женщины могут находиться в лесу, страдая… от холода и нехватки питьевой воды и пищи», — сказала польский врач.

CNN приводит также мнение директора европейского отделения международной организации «Спасём детей» Аниты Бэй о том, что ситуация на границе «противоречит европейским ценностям». «Спасём детей» была основана более ста лет назад и оказывала помощь детям, в частности, во время голода в Поволжье в 1921-1922 годах.

Ранее правительство Белоруссии обвиняло польские власти в неоправданно жестких действиях по отношению к мирным людям на границе.