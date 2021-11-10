«Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко должен понимать, что его расчет не работает. Кстати, это не исключает расширения санкций в других сферах экономики в будущем», — заявил Маас.
При этом в Евросоюзе указывают на важность «разъяснительной работы» в странах происхождения нелегальных мигрантов.
Маас пояснил, что речь идет о готовности не давать ложных обещаний, из-за которых мигранты «платят тысячи долларов» и прибывают «в белорусские леса».
По его словам, президент Белоруссии Александра Лукашенко сознательно оказывает давление на ЕС, используя мигрантов как заложников, и ему нужно «безжалостно указывать на последствия» каждого действия в создавшейся ситуации.
На границе Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши. Польские пограничники применили слезоточивый газ. Польша стягивает к границе военных.
Представители стран ЕС обвиняют в эскалации миграционного кризиса Минск и Москву.