Евросоюз готов ужесточить санкции против властей Белоруссии из-за скопления мигрантов у границы с Польшей. Об этом 9 ноября заявил исполняющий обязанности главы МИД ФРГ Хайко Маас, передает РИА Новости

«Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко должен понимать, что его расчет не работает. Кстати, это не исключает расширения санкций в других сферах экономики в будущем», — заявил Маас.

Мигранты пошли на прорыв. Что происходит на границе между Польшей и Белоруссией © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Маас пояснил, что речь идет о готовности не давать ложных обещаний, из-за которых мигранты «платят тысячи долларов» и прибывают «в белорусские леса».

По его словам, президент Белоруссии Александра Лукашенко сознательно оказывает давление на ЕС, используя мигрантов как заложников, и ему нужно «безжалостно указывать на последствия» каждого действия в создавшейся ситуации.

На границе Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши. Польские пограничники применили слезоточивый газ. Польша стягивает к границе военных.

Представители стран ЕС обвиняют в эскалации миграционного кризиса Минск и Москву.