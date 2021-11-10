Эксперт заявил, что Москва планирует «задушить Киев энергетической удавкой».
«Уже сейчас складывается ситуация, при которой для противодействия энергетическому кризису одних денег мало. Потому что газ и уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а еще и за политические уступки по Донбассу и Крыму», — написал Кочетков.
Кроме того, была перекрыта лазейка по поставке угля на Украину из неподконтрольных районов Донбасса, отметил он.
По словам аналитика, власти Украины должны были заранее закупить альтернативные энергоносители и обеспечить реальный, а не фиктивный реверс газотранспортной системы.
Кочетков предположил, что Украину ждут «ужасы с платежками за коммуналку, перебои со светом и теплом», а затем народные бунты.
С конца 2015 года Украина вместо прямой закупки газа у РФ использует реверсные схемы закупок из Европы.
На фоне энергокризиса в Европе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности страны к отопительному сезону.