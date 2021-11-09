Эксперт по энергетике Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру рассказал сколько на Украине осталось угля и нуждается ли страна в российском сырье

По словам Марунича, ситуация с углем на Украине как была, так и остается сложной — запасов сейчас осталось порядка 500 тысяч тонн. Эксперт отметил, что этот объем пока сильно не сокращается.

«Правда, сейчас прекратились поставки из Российской Федерации, они приостановлены. Есть сложности и с поставками из Казахстана, очевидно, это тоже сыграет свою роль. Пока еще какого-то значимого влияния не произошло, но оно будет», — сказал Марунич.

Дмитрий Марунич: Нынешний энергокризис на Украине - просто дикость, были все возможности его не допустить © РИА Новости, Нина Зотина

«На ноябрь запланированы поставки в объемах более 500 тысяч тонн по разным направлениям, но если через Россию они не возобновятся, то ситуация ухудшится, это очевидно, как дважды два, потому что есть логистические ограничения, о цене я вообще молчу», — заключил он.

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Из-за введенных летом ограничений на максимальную стоимость электроэнергии и постоянно растущих цен на уголь на мировом рынке большинство украинских ТЭС не смогли накопить средства для закупки запасов угля для прохождения отопительного сезона.

Осенью планку максимальной стоимости электричества на украинской бирже подняли в два раза, но уже с ноября Россия остановила продажи энергетического угля на Украину в связи с необходимостью обеспечить энергоресурсами собственные предприятия.