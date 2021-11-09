«Президент Анджей Дуда только что беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент проводит ряд переговоров с лидерами стран, граничащих с Беларусью и другими странами нашего региона. Серьезных разногласий во мнениях нет. Все видят, что делает [Александр] Лукашенко», — написал Кумох.
Зеленский проинформировал о ситуации безопасности на границе Украины и Белоруссии и мерах, которые осуществляются и будут приниматься для ее защиты.
В Офисе президента Украины сообщили, что во время беседы Зеленский и Дуда также обсудили «Северный поток-2». Президенты Украины и Польши «единодушно оценили его как угрозу безопасности» и подтвердили готовность продолжать противодействие проекту.
На границах Белоруссии с Польшей собралось около тысячи нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши. Польские пограничники применили слезоточивый газ.
Польша стягивает к границе военных. В ЕС обвиняют в ситуации с мигрантами Минск.