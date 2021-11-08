В очередном выпуске шоу «Танцы со звездами» на канале «1+1» в дуэте с участником шоу «Голос страны» Constantine спел украинский певец Иван Дорн. Появление последнего в эфире раскритиковали радикально настроенные пользователи. Соответствующие комментарии продолжают появляться на официальной странице группы программы в Instagram

«Какая дичь», «О, запроданец вернулся», «Пусть в Рашу едет», «В каждой стране должен быть свой маленький Боря Моисеев», «Наверное, в России такую фигню хавали. У нас не пройдет», «В следующий раз, наверное, Лорачка (Ани Лорак — ред.) будет свою новую украинскую песню петь, да? Плохая игра плохих актеров и иногда неплохие па. А еще предатели страны и канал, толерантно к ним относящийся. Короче, удачи в пробивании очередного дна», — написали подписчики группы.

Их там нет: стало известно, живет ли Ротару с семьей в Крыму © София Ротару/Инстаграм Юрию Дудю. В частности, музыкант сказал тогда, что война в Донбассе — это «ссора двух собратьев» и опроверг тот факт, что финансирует АТО.

Припоминают радикалы певцу и историю 2014 года, когда Дорн признался, что надел костюм с гербом Украины на «Новой волне» в Юрмале не по своей воле.