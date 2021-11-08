Президент Украины Владимир Зеленский бьет антирекорды по рейтингу. В олигархической среде Украины готовятся продвигать нового кандидата. О возможных кандидатурах на пост президента рассказала в интервью Украина.ру адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян

Ни бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, ни экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков неспособны стать главой Украины, уверена Монтян.

«Юленьке уже, естественно, пора заворачиваться в белую простыню, и медленно ползти на политическое кладбище. Думаю, она последние догуливает свои политические деньки. Разумков — это голимый мамкин пирожочек, который не в состоянии электорально возбудить, я думаю, совершенно никого», — сказала эксперт. Донецкий эксперт рассказал, что будет с Донбассом, если Разумков станет президентом Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Монтян рассказала о неожиданном кандидате на пост президента — докторе Евгении Комаровском, креатуре олигарха Рината Ахметова.

«Ходят слухи, что Ахметов пытается нанять доктора Евгения Комаровского, который не слезает последнее время с ахметовских каналов, и начал комментировать не только вздутие животиков у младенцев, но и всякие политические новости. Он всегда хотел залезть в политику, но как-то у него, бедняжки не получалось», — заявила Монтян.

Эксперт заключила: «свято место пусто не бывает», и олигархи обязательно нарисуют нового «Голобородьку» (Зеленский снялся в сериале «Слуга народа», где сыграл роль честного учителя истории Василия Голобородько, неожиданно избранного президентом Украины — ред.)

Полностью интервью можно прочитать здесь.