Военнослужащий ВСУ Владимир Грицина провёл одиночное пикетирование российского диппредставительства в Гааге, сообщает издание Инфонавигатор 7 ноября

Грицина в комментариях журналистам заявил, что его акция проводится с целью напомнить о «преступлениях Российской Федерации, которые она устраивает в отношении всей Европы» (цитата). Атошник угрожал суицидом, свисая с кондиционера Одесского облсовета © CC0, Pixabay

«Уверен, Россия — страна-террорист, а Путин — убийца! Был в Гааге, так как не выразиться! Это шанс напомнить голландцам, кто сбил Боинг над Донбассом», — разъяснил свою позицию Грицина.

Помимо прочего, Грицина убеждён, что его протест «расшевелит» украинцев, забывающих о том, что в стране идёт война.

Ранее бывший главный психиатр Минобороны Украины полковник Олег Друзь заявлял, что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении.