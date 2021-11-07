Если бы Россия действительно воевала с Украиной, она бы первым делом ввела экономическую блокаду, что привело бы к падению правящего режима в течение буквально нескольких дней. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

Николай Азаров: что же это за агрессор такой, который не допускает коллапса на Украине? © РИА Новости, Александр Натрускин

Если Россия сегодня перекроет поставки ТВЭЛов, например, то остановятся все атомные электростанции Украины и будет полный локаут, подчеркнул политик.

«И никто не задает себе вопрос: что же это за агрессор такой, который не допускает коллапса в Украине? Сколько раз Россия выручала Украину, когда в результате бесхозяйственности этих идиотов, страна оказывалась без электроэнергии, без запасов необходимых энергоресурсов, и российская энергосистема начинала перекачивать электроэнергию в Украину. Что же это за агрессор такой?», — задается вопросом Азаров.

Естественно, что никакой войны нет, но гражданам страны ежедневно внушают мысль, будто бы идёт война с Россией, и война считается поводом для того, чтобы преследовать оппозицию, заключил собеседник издания.

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