Ранее суд в Киеве заочно арестовал Азарова, которого подозревают в госизмене по предварительному сговору группой лиц. По версии следствия, Азаров действовал в интересах России при разработке Харьковских соглашений, который предусматривал срок пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года в обмен на пересмотр цены на российский газ для Украины.
Если Россия сегодня перекроет поставки ТВЭЛов, например, то остановятся все атомные электростанции Украины и будет полный локаут, подчеркнул политик.
«И никто не задает себе вопрос: что же это за агрессор такой, который не допускает коллапса в Украине? Сколько раз Россия выручала Украину, когда в результате бесхозяйственности этих идиотов, страна оказывалась без электроэнергии, без запасов необходимых энергоресурсов, и российская энергосистема начинала перекачивать электроэнергию в Украину. Что же это за агрессор такой?», — задается вопросом Азаров.
Естественно, что никакой войны нет, но гражданам страны ежедневно внушают мысль, будто бы идёт война с Россией, и война считается поводом для того, чтобы преследовать оппозицию, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.