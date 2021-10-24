О провалах нынешней украинской власти и о том, зачем гражданам страны ежедневно внушают мысль о том, что будто бы идёт война с Россией, рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший глава правительства Украины Николай Азаров

Суд в Киеве заочно арестовал Николая Азарова. Как известно, его подозревают в госизмене по предварительному сговору группой лиц. По версии следствия, Азаров действовал в интересах России при разработке Харьковских соглашений.

- Николай Янович, на Украине вас обвиняют ни много ни мало, а в госизмене по предварительному сговору группой лиц, в связи с харьковскими договоренностями, которые являются сугубо экономическим вопросом. Почему именно этот вопрос они решили вытащить из небытия?

— Прежде всего, давайте отметим, что сейчас в стране Украине разворачивается очень серьезный энергетический кризис. Страна абсолютно не подготовлена к зиме, не созданы запасы газа, не созданы запасы угля, запасов угля вообще катастрофически мало. Не проведены плановые капитальные ремонты.

Достаточно серьезно по рейтингу Зеленского ударил оффшорный скандал. И вот его пиарщики, и он сам, ищут темы, которые могли бы как-то отвлечь внимание людей, и переключить их на кого-то другого. Николай Азаров: Украине до ЕС идти несколько световых лет

Надо искать врага. Ну, враг — Российская Федерация, это понятно, это стопроцентное для них алиби во всех случаях. Пошел дождь, не пошел дождь — во всем виновата Российская Федерация.

Но тут есть конкретный представитель вот этой вот ненавистной им власти. Власть ненавистна им по той простой причине, что, когда эта власть была у руля, страна развивалась, страна жила.

Я напомню, что в 2010-2013 году Украина достигла самого высокого за всю свою историю уровня валового внутреннего продукта. Значительно повысились заработные платы, из страны никто не выезжал, ни сотни миллионов, ни десятки миллионов, ни миллионы… Страна работала.

Если говорить о серьезных больших стройках, то за время работы нашей власти были введены в действие два энергоблока на атомных электростанциях. Впервые за тридцать лет независимости построен мост через реку Днепр в городе Киеве. Так называемый Дарницкий мост.

Вот эти власти после переворота за восемь лет не смогли достроить на 80 или 90 процентов готовый мост, так называемый Киево-Подольский мостовой переход.

Если уж говорить про город Киев, то за три года было введено в строй шесть станций метро, двенадцать развязок построено, множество крупных объектов, включая Олимпийский стадион, на котором проходили игры.

Были открыты скоростные сообщения между Львовом, Донецком, Харьковом и другими городами. Это были очень серьезные, большие работы. Сотни тысяч людей получили газ в свои квартиры. То есть, были газифицированы тысячи населенных пунктов. Подчеркиваю — тысячи. Строились школы, детские сады, больницы. Держались стабильными цены. Цены на хлеб, например, были ниже в пятнадцать раз. Жилищно-коммунальные тарифы ниже были в десять, в восемь, и тоже в пятнадцать раз. Азаров объяснил, почему у Украины и стран бывшего СССР раньше было больше свободы, чем теперь © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Все это люди видят. Но надо же эту власть, при которой все это было, сделать преступной властью. Обвинить в государственной измене. Выходит, всё то, что мы делали для людей — это измена, а то, что они делают сейчас — это патриотизм.

При нас Крым прекрасно существовал, развивался. При нас не было конфликтов в Донбассе, Донбасс работал, и вносил свою большую лепту в общую копилку страны. А вот сейчас, при этой власти — в Донбассе конфликт, Крым отошел к России. Вот это не измена?

Почему Харьковские соглашения, в которых, кстати, фиксируется принадлежность Севастополя к Украине, являются государственной изменой? Я хотел бы задать простой вопрос. Почему?

Почему эти Харьковские соглашения, которые уменьшают цену на газ на сто долларов за тысячу кубов, то есть, приближают ее к той, при которой рентабельно работает химия, химическая промышленность — и вот это измена Родине? А закупка газа по цене 1200 долларов за тысячу кубометров — это не измена, не предательство?

Словом, вопросов можно задавать много, особенно тем, у кого развито мышление, тем, кто соображает, помнит. Можно, конечно, задать такие вопросы. Но судья, который взялся рассматривать представление генеральной прокуратуры, он не рассматривает эти вопросы. Он проштамповал это предложение прокуратуры, потому что в стране Украина воцарилось полное бесправие.

Осуществляется зачистка политического поля. Всех абсолютно политиков, которые… могут высказаться только за то, что между Украиной и Россией должны быть нормальные отношения — мы же соседи, в отношениях соседей всегда лучше мир, чем какая-то ссора. Так вот, идёт зачистка даже таких политиков. Я уже не говорю про русских людей, среди которых абсолютно естественно есть пророссийские настроения, поскольку у нас миллионы людей живут в России, имеют там родственников, родителей, детей… За 30 лет «свободы» Украина стала по-настоящему зависимой – Азаров © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Но в сегодняшней нацистской Украине такая «жидобандеровская» власть, как метко определил её Игорь Коломойский, в которой евреи во главе страны исполняют роль прислужников нацистов. (…) Зеленский еврей. Казалось бы, у меня было представление такое, что с этими людьми возможно изменение этого нацистского режима, но оказалось, что они еще лучше, еще более истово прислуживают вот этому нацизму, неонацизму.

Своеобразному, конечно, украинскому нацизму — такому хуторскому нацизму, бандеровскому нацизму, который привык в схронах сидеть и заниматься бандитизмом в те моменты, когда его никто не может наказать за это. Вот также и сегодняшние наши — когда молодец против овец, а против бойца сам овца, есть такая хорошая русская поговорка — вот такие у нас неонацисты.

Поэтому, что комментировать? Судить надо тех, кто сейчас преступно нарушает правовую систему Украины, предъявляет абсолютно придуманные обвинения. Потому что Харьковские соглашения не только были подписаны в соответствии с предоставленными полномочиями президентами двух стран, но они еще были ратифицированы парламентами. Рассмотрены советами министров, как Российской Федерации, так и правительством Украинской республики. И поэтому соглашения абсолютно законны, никто не имеет право ставить под сомнения эти документы.

А то, что придумано какое-то обвинение в государственной измене, я рассматриваю как политическую месть за мои активные выступления против сегодняшнего режима, который принес много бед и трагедий Украине, и еще принесет немало, пока будет у власти.

- Понятно, что киевское правительство может придумать еще не одно обвинение. Может обвинить во вручении медали Затулину, может обвинить в том, что вы были сторонником единого экономического пространства… Однако, что вам до этих обвинений и арестов, какое влияние они могут оказать на вашу жизнь? И стоит ли вам как-то противодействовать этим обвинениям, выступать с ответными? Планируете ли в это делать?

— Я это делаю. Я отвечаю, и размещаю там, где это возможно. Надо заметить, что в Украине действует жесткая цензура. Вы, наверное, не представляете себе той обстановки, в которой работают политики Украины. Там оппозиционные каналы закрываются, точнее, закрыты. Блокируются сайты. У меня уже трижды блокировали мой канал в Ютубе. Просто так его не найдешь, а если кто-то хочет найти, то он должен серьезно потратить время, во всяком случае. У меня было на моем канале сотни тысяч подписчиков, а просмотры доходили до миллиона и больше миллиона были — полтора миллиона. А сейчас это сводится, в лучшем случае, к десяткам тысяч. Вот вам результат такой «свободы слова». Просто о сложном. Есть ли на Украине свобода слова?

Это все работа, конечно, американцев (…), потому что эти (…) — они такими знаниями не обладают.

Достаточно вспомнить «Словник»… пособие для всех журналистов и всех политиков, которое выпустил некий Данилов (глава Совбеза Украины — Ред.), где… Великая Отечественная война должна именовать как «Советско-немецкая война». Дегенератизм тех, кто составлял (пособие — Ред.) виден даже в этом словообороте. Потому что «советско-немецкая война», ну, как-то не вяжется, даже по значению этих слов. С одной стороны, наименование государства — немецкое, с другой стороны, что это — нация советская? Нет же. То есть, дегенератизм чувствуется.

Не говоря уже о прямом оскорблении. Более шести миллионов украинцев отдали свои жизни в борьбе за освобождение. А так называемых бандитов УПА было всего около ста тысяч. (Теперь — Ред.) считается, что они боролись за Украину, но на самом деле они боролись не за Украину. Они, прежде всего, боялись возмездия за свои действия, (совершённые — Ред.) по указанию немецко-фашистских оккупантов, когда они принимали участие в истреблении евреев, в насилии над украинцами, когда организовывали отправку их на работу в Германию.

Ведь кто этим занимался? Не немцы же сами, а занимались этим именно бандеровцы, участники вспомогательных полиций, и т.д. Именно же из них сформировалось основное ядро, так называемой Украинской повстанческой армии. И чем она занималась, где хоть один факт, что она вступила в сражение с фашистами? Нет, конечно. (…) А с Красной армией… были бандитские нападения из-за угла, в том числе, когда тяжело ранили Ватутина из засады… «Нацисты, вперед»: Верховная Рада предложила отпраздновать 80-летие создания УПА* © commons.wikimedia.org, Public Domain

Так что герои странные очень — те, которыми они сейчас восхищаются. И вот этот «Словник» говорит об уровне дегенератизма. Например, Крымский мост надо именовать: «так называемый Крымский мост»! Слушайте, ну дебилизм чувствуется!

Поэтому, возвращаясь к тому, чем руководствуются сейчас эти власти — они руководствуются только одним: удержаться у власти любой ценой. Удержаться путем истребления своих политических оппонентов.

Вы говорите, как это (решение о заочном аресте — Ред.) на меня влияет? Ну как это на меня влияет? Я политик украинский. Украинский государственный деятель, много лет отдавший работе на развитие Украины. Почему я должен жить в эмиграции? Кто мне может ответить? Почему я должен опасаться липовых, придуманных, сфальсифицированных обвинений?

Почему я не могу вернуться в страну? У меня есть большое количество сторонников, людей, которые считают, что мои знания и опыт могут пригодиться стране, и это в самом деле так. Это не похвальба, это в самом деле так. И вот эти люди делают всё, чтоб я не смог вернуться. Именно поэтому выписывают свои ордера.

Я политический беженец. Я пользуюсь в России, с разрешения российского правительства, которое выдало мне соответствующие документы, статусом политического беженца. Разве это не унизительно для человека, который столько лет работал в Украине, занимал достаточно высокие должности, был многократно депутатов парламента, и т.д.? Конечно, это унизительно. И именно поэтому я считаю, что это решение (о заочном аресте — Ред.), это, с одной стороны — отвлечение внимание, а с другой стороны — политическая месть. Точно такая же, как по отношению к (главе политсовета ОПЗЖ — Ред.) Медведчуку, например, и ко многим другим.

Ведь на слуху известные фамилии, а сколько людей, которых просто увольняют с работы, сажают в тюрьмы, и они пребывают в этих тюрьмах годами, без суда и без следствия.

- Как вы считаете, когда политикой и политическими преследованиями, провокациями военного характера уже нельзя будет забивать эфир, нельзя будет скрывать преследования, нельзя будет скрывать рост тарифов? Когда холодильник и справедливость, как это ни смешно звучит, победят эту политическую конъюнктуру, и неонацистское, по сути, правительство?

— Вы знаете, ответ лежит на поверхности. Ведь не случайно американцы — это же именно от них идёт, — установили в стране типичный латиноамериканский режим. И неважно, как фамилия человека, который стоит во главе: Порошенко, Зеленский, или еще кто-то. Важно, что карательная система — под руководством американцев, ведь они подмяли под себя всю карательную систему. Это и всякие НАБУ, и ГБР — Государственное бюро расследование, это и министерство внутренних дел, и служба безопасности, которая и выдвинула мне идиотское обвинение в госизмене. Азаров заявил, что на Украине преследуют за мыслепреступления © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Суды, прокуратура — находятся под прямым контролем американцев, они не могут принять ни одного решения, исходя из требований закона. Они обязаны выполнять те команды, которые дают им в отношении тех политиков, которые американцев не устраивают.

Вернёмся к вопросу, который вы задали. Давайте вспомним гитлеровскую Германию, какой-нибудь 1943-й, 1945-й год, когда жители Германии попали уже в тяжелейшее положение. Были введены карточки, были введены ограничения. Практически каждый потерял кого-то из своих родных на фронте. И что, народ восстал против режима Гитлера? Конечно нет. Потому что существовала такая тотальная система — Гестапо, СД, службы безопасности. Да к тому времени, кстати, были уничтожены все те силы, которые могли бы быть хоть в какой-то степени оппозиционными, могли бы людей организовать.

То есть, возможно ли было какое-то сопротивление? Вы ответите: велась война, поэтому — о каком сопротивлении идет речь… Так вот, я вам скажу, не случайно жупел войны раскручивается в Украине. Ведь всем ясно, что никакой войны на самом деле нет. Какая это война, когда уже с 2015 года — шесть лет — действует режим перемирия. Да, он нарушается, идут обстрелы по линии разграничения с обеих сторон. Но это обстрелы, имеющие локальный характер. Никакой войны житель Житомира, Закарпатья, Ивано-Франковской области, Черниговской области не ощущает. Что, взрываются бомбы на улицах города, что-то разрушается?

Если даже говорить о числе жертв, то, если сопоставить с числом жертв ДТП, то… Наверное, на дорогах погибает людей больше, чем погибает на линии разграничения. Это, конечно, не совсем, будем говорить, нормальное сравнение. Я бы не стал сравнивать. Но эти негодяи все свои беды относят к войне, и война считается поводом для того, чтобы преследовать оппозицию. Переговоров не будет: Кремль отправил Зеленскому 12 предложений по примирению, но Киеву нужна «война с Россией» и Крым © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

Ведь какой повод, чтобы закрывать каналы, уничтожать оппозиционных политиков? Ответят: как — какой? Мы находимся в состоянии войны, а вы — изменники, поддерживаете агрессора. Вот же какой лозунг.

Поэтому война не ушла. Каждый день вдалбливается людям, что вот, — мы воюем с Россией. Воюем с Россией, но получаем газ из России, получаем необходимое нам дизельное топливо, сжиженный газ. Масса всего, на десять миллиардов долларов. Получаем товары критического импорта, то есть, те, без которых Украина жить не может.

Если Россия сегодня перекроет поставки ТВЭЛов, например, то остановятся все атомные электростанции Украины, и будет полный локаут. Будет полный коллапс.

И никто не задает себе вопрос: что же это за агрессор такой, который не допускает коллапса в Украине? Сколько раз Россия выручала Украину, когда в результате бесхозяйственности этих идиотов, страна оказывалась без электроэнергии, без запасов необходимых энергоресурсов, и российская энергосистема начинала перекачивать электроэнергию в Украину. Что же это за агрессор такой?

Вот никто не задает себе такой вопрос. А я, например, задаю, но мой голос не доходит до народа. Так вот, я просто думаю о простых людях. Ну, подумали бы сами, что же это за война такая?

Если бы Россия действительно воевала бы, то, я думаю, наверное, первым бы шагом была бы, безусловно, экономическая блокада Украины. Первым шагом. И это бы привело к тому, что этот режим бы пал в течение буквально нескольких дней.