Беспилотники в зоне конфликта имеют право применять только наблюдатели ОБСЕ, Киев, нарушающий Минские соглашения, убивает надежду украинских граждан на мирную жизнь. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале

Игорь Коротченко: применение Украиной Байрактаров равносильно подписанию Донбассу смертного приговора © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«Наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника ВСУ. В сообщении миссии говорится, что взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля. Напомню в очередной раз: беспилотники в зоне конфликта на Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ», — пишет дипломат.

Захарова подчеркнула, что Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в нормандском формате, не могут больше делать вид, что не замечают «разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договоренности, а главное — надежду граждан Украины на мирную жизнь».