Ранее СММ ОБСЕ в отчете за 6 октября заявила, что патруль миссии оказался в зоне атаки беспилотника малого радиуса действия на окраине подконтрольного Киеву населенного пункта Болотенное в Донбассе. Делегация Украины в контактной группе заявила, что 6 ноября украинские силовики в районе указанного населенного пункта сбили БПЛА, уточнив, что в последние два дня ведутся атаки беспилотников на позиции ВС Украины. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что беспилотник принадлежит украинским силовикам.
«Наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника ВСУ. В сообщении миссии говорится, что взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля. Напомню в очередной раз: беспилотники в зоне конфликта на Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ», — пишет дипломат.
Захарова подчеркнула, что Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в нормандском формате, не могут больше делать вид, что не замечают «разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договоренности, а главное — надежду граждан Украины на мирную жизнь».