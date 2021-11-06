Рябков уточнил журналистам «Интерфакса», что тема Украины постоянно поднимается во время встреч с представителями США, отвечающими за отношения с Россией.
Российский дипломат также прокомментировал заявление американских военных об «угрозе», исходящей от перемещения российских войск вблизи западных границ РФ.
«Я не знаю, насколько тональность меняется. Возможно, это зависит от того, кто именно дает комментарии, стилистика может быть разная, содержание одно и то же. Я бы это не воспринимал в плане какого-то сигнала нам», — сказал Рябков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своих границ по своему усмотрению. По словам Пескова, это не должно никого волновать и не является угрозой для иных государств.