Тема Украины была затронута во время визита главы ЦРУ США Уильяма Бернса в Москву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом 6 ноября пишет «Интерфакс»

Рябков уточнил журналистам «Интерфакса», что тема Украины постоянно поднимается во время встреч с представителями США, отвечающими за отношения с Россией.

Российский дипломат также прокомментировал заявление американских военных об «угрозе», исходящей от перемещения российских войск вблизи западных границ РФ. CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву © East News, FOTOLINK/ASSOCIATED PRESS/J. Scott Applewhite

«Я не знаю, насколько тональность меняется. Возможно, это зависит от того, кто именно дает комментарии, стилистика может быть разная, содержание одно и то же. Я бы это не воспринимал в плане какого-то сигнала нам», — сказал Рябков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своих границ по своему усмотрению. По словам Пескова, это не должно никого волновать и не является угрозой для иных государств.