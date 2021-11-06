Министерство экономики ФРГ проигнорировало опасения Польши по поводу возможных сбоев поставок газа из-за введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Об этом 5 ноября сообщило издание Der Spiegel

Ранее министерство экономики ФРГ сообщило, что сертификация компании-оператора «Северного потока-2» как независимого игрока транспортной сети не ставит под угрозу поставки газа в Германию и ЕС.

Однако в этом засомневались в польском управлении по регулированию в сфере энергетики — они направили в немецкое ведомство письмо с напоминанием о том, что Nord Stream 2 AG контролируется госконцерном «Газпром», а это представляет «особенно высокие риски» для безопасности поставок.

«Северный поток – 2»: Американцы пугают затягиванием сертификации проекта, а его оператор обжаловал решение суда © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Северный поток-2» был достроен 10 сентября. Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать.

В настоящее время процесс сертификации еще не завершен, по закону он может длиться 4 месяца. Этот срок заканчивается 8 января 2022 года, после чего его заключение будет отправлено в Еврокомиссию.