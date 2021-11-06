Хартия стратегического партнерства, которую планируют подписать Киев и Вашингтон, усилит не партнерство, а зависимость Украины от американского политического курса, считает политолог Александр Дудчак. Об этом он рассказал в комментарии RT, опубликованном 5 ноября

«Какое может быть стратегическое партнёрство у ковбоя и лошади? Здесь нет ничего нового: будет продолжаться использование Украины в геополитических целях США. Будет сохраняться напряжённость, завершение конфликта в Донбассе не планируется, и американцы имеют к этому прямое отношение — поставляют оружие и вдохновляют колониальную киевскую администрацию на дальнейшие действия», — сказал политолог.

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Ранее, во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, президенты США и Украины договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал подписание хартии стратегического партнерства Украины и США. Таким образом, по словам министра, Киев и Вашингтон укрепят отношения «в условиях российской агрессии».