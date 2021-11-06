«Какое может быть стратегическое партнёрство у ковбоя и лошади? Здесь нет ничего нового: будет продолжаться использование Украины в геополитических целях США. Будет сохраняться напряжённость, завершение конфликта в Донбассе не планируется, и американцы имеют к этому прямое отношение — поставляют оружие и вдохновляют колониальную киевскую администрацию на дальнейшие действия», — сказал политолог.
По его мнению, США не беспокоится ни о чем, кроме своих интересов, и если им будет выгодно, то они сдадут своих партнеров.
Ранее, во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, президенты США и Украины договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства.
Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал подписание хартии стратегического партнерства Украины и США. Таким образом, по словам министра, Киев и Вашингтон укрепят отношения «в условиях российской агрессии».