За прошедшие сутки на Украине заразились коронавирусом 25 063 человека, 793 человека умерли. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минздравом в Facebook 6 ноября

Количество летальных случаев стало рекордным — предыдущий рекорд, 734 умерших, был зафиксирован 26 октября. Борьба с COVID-19: в Европе – четвертый вал пандемии, ВОЗ одобрила индийскую вакцину Covaxin, а Британия – первую таблетку от коронавируса На Украине 5 ноября сделали 278 917 прививок от коронавируса, первую дозу получили 183 294 человека, вторую — 95 623. Ранее послы стран Европейского союза исключили Украину из перечня «зеленых» стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС