Количество летальных случаев стало рекордным — предыдущий рекорд, 734 умерших, был зафиксирован 26 октября.
Общее число случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 3 058 014. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 71 635 человек, 2 504 236 выздоровели.
На Украине 5 ноября сделали 278 917 прививок от коронавируса, первую дозу получили 183 294 человека, вторую — 95 623.
Ранее послы стран Европейского союза исключили Украину из перечня «зеленых» стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС