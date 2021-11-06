«Массовое использование мы, будем говорить, не то, чтобы не рассматриваем <…> Если есть угрозы для наших военных, и эти угрозы необходимо погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным — Bayraktar будут применять. Это будут ситуативные точки использования», — заявил Шаптала в ответ на вопрос, планируется ли массовое применение турецких беспилотников.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он, по утверждению штаба, управляемой бомбой уничтожил пушку противника.
При этом использование беспилотников в районе линии соприкосновения запрещено минскими договоренностями.
Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 был разработан турецкой компанией Baykar Makina в партнерстве с турецкой же фирмой Kale Group. С 2016 БПЛА воевали в Сирии против курдских формирований, в Ливии, в 2020-м были использованы азербайджанской армией в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.