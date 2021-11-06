Украинские военные в случае угрозы будут использовать турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Об этом накануне заявил начальник генерального штаба Украины Сергей Шаптала в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера»

«Массовое использование мы, будем говорить, не то, чтобы не рассматриваем <…> Если есть угрозы для наших военных, и эти угрозы необходимо погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным — Bayraktar будут применять. Это будут ситуативные точки использования», — заявил Шаптала в ответ на вопрос, планируется ли массовое применение турецких беспилотников.

Козырное оружие в войне будущего. В России серьезно взялись за беспилотники © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

При этом использование беспилотников в районе линии соприкосновения запрещено минскими договоренностями.

Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 был разработан турецкой компанией Baykar Makina в партнерстве с турецкой же фирмой Kale Group. С 2016 БПЛА воевали в Сирии против курдских формирований, в Ливии, в 2020-м были использованы азербайджанской армией в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.