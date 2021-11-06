Ситуация с коронавирусной инфекцией на Украине крайне тяжелая, власти не справляются с проблемой, рассказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Неэффективность работы по противодействию инфекции усугубляется тем, что полным ходом идет торговля сертификатами о вакцинировании, отметил эксперт. Впрочем, сделать настоящую прививку тоже непросто.

«В пунктах вакцинации сумасшедшие очереди, доходит до драк», — рассказал Золотарев.

По его словам, было бы несправедливо обвинять во всем нынешнее правительство, так как эффективная советская медицинская система на Украине была уничтожена задолго до него.

«Как бы то ни было, а на Украине точку невозврата прошли. Разрушили старое, ничего нового толком не создали», — подчеркнул эксперт, отметив, что виновата в этом бестолковая медреформа «американской санитарки Ульяны Супрун».

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В качестве примера чиновничьей глупости Золотарев привел остановку двух заводов по производству кислорода для профилактических работ в разгар пандемии.

Он полагает, что «горизонт планирования у чиновников — не месяц, а возможно, даже и не неделя — живут одним днем».

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