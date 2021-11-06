В данный момент появилось множество информации о новых назначениях в правительстве Украины, зачастую противоречивых и неоднозначных.
«Есть очень точное и четкое определение того, что сейчас происходит — это министерская чехарда… Пошла такая калейдоскопическая смена лиц в министерских кабинетах, обычно это предвестник того, что дело идет к смене власти», — сказал Золотарев.
Он отметил, что министерская чехарда на Украине «ускоряется и приобретает такие гротескные формы», когда на должности министра обороны предлагают назначить совершенно гражданских персонажей.
Из истории мы прекрасно знаем, что когда министерская чехарда ускоряется и приобретает такие гротескные формулы, как
«То ли пани Верещук на минобороны, то ли адвоката Резникова — и та, и другая кандидатура — явные "пиджаки"», — подчеркнул Золотарев и отметил, что в стране, находящейся «между войной и миром» ничего хорошего это не предвещает.
Интервью Золотарева читайте на нашем сайте.