События, разворачивающиеся сейчас в украинском Кабинете министров, происходят как правило перед сменой власти, рассказал политолог Андрей Золотарев в интервью Украина.ру

В данный момент появилось множество информации о новых назначениях в правительстве Украины, зачастую противоречивых и неоднозначных.

«Есть очень точное и четкое определение того, что сейчас происходит — это министерская чехарда… Пошла такая калейдоскопическая смена лиц в министерских кабинетах, обычно это предвестник того, что дело идет к смене власти», — сказал Золотарев.

Кто должен править Украиной, что делать с Медведчуком и кому отдать недра. Откровения секретаря СНБО Данилова © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Из истории мы прекрасно знаем, что когда министерская чехарда ускоряется и приобретает такие гротескные формулы, как

«То ли пани Верещук на минобороны, то ли адвоката Резникова — и та, и другая кандидатура — явные "пиджаки"», — подчеркнул Золотарев и отметил, что в стране, находящейся «между войной и миром» ничего хорошего это не предвещает.

Интервью Золотарева читайте на нашем сайте.