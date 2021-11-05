Соответствующее решение в ЕС приняли из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на Украине.
«Послы ЕС сегодня утром решили исключить Украину из рекомендованного ЕС из списка безопасных для путешествий стран в условиях COVID-19. Решение будет официально оформлено в начале следующей недели», — написал журналист.
В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что тотального закрытия границ Евросоюза для украинцев не будет. По его словам, это лишь рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС.
Ранее границы на въезд для невакцинированных граждан Украины закрыли Франция и Германия.
По данным Минздрава Украины на 5 ноября, за сутки в стране заразились коронавирусом еще 26 488человек. Госпитализированы 5497 человек. Скончались от коронавируса 696 пациентов, выздоровели 13 281 человек.
* СМИ, выполняющее функции иноагента