Послы стран Европейского союза исключили Украину из перечня «зеленых» стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС. Об этом сообщил 5 ноября журналист «Радио Свобода»* Рикард Йозвяк в Twitter

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«Послы ЕС сегодня утром решили исключить Украину из рекомендованного ЕС из списка безопасных для путешествий стран в условиях COVID-19. Решение будет официально оформлено в начале следующей недели», — написал журналист.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что тотального закрытия границ Евросоюза для украинцев не будет. По его словам, это лишь рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС.

Ранее границы на въезд для невакцинированных граждан Украины закрыли Франция и Германия.

По данным Минздрава Украины на 5 ноября, за сутки в стране заразились коронавирусом еще 26 488человек. Госпитализированы 5497 человек. Скончались от коронавируса 696 пациентов, выздоровели 13 281 человек.





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