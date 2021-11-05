Виктор Янукович в 2012-2013 годах не принял антиолигархические законы прежде всего потому, что все олигархи финансировали выборы Януковича. Последний, кто присоединился к этой команде, был Игорь Коломойский. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина

«Это было, на футболе, в Донецке. Коломойский подходит к Виктору Федоровичу, наливает себе стакан водки. Рука дрожит. Наливает. Выпивает. И говорит: Виктор Федорович, возьмите меня в свою команду! А ему Янукович говорит: ну как же тебя брать в нашу команду, если из-за тебя до восьми миллионов долларов доходил голос депутата, когда были голосования: или будет Юля премьер, или Янукович премьер? Вы представляете, какие ходили цифры? И все решилось буквально несколькими голосами, и это была исключительно победа Коломойского. А он говорит: слушайте, ну меня же Юля кинула, я ж в Днепропетровске построил стадион, у нас Евро не проходит в Днепропетровске! Она такая с…а, Виктор Федорович! Возьмите меня в команду! — Так ты ж ребятам должен, вон, Вадиму Новинскому должен! — Сделаем график, все по графику будем платить!», — вспоминает Царев.

Собеседник издания не сказал, погасил ли в итоге Коломойский этот долг, но важно, что вся команда олигархов в какой-то момент тогда работала на Януковиа, и поэтому не было необходимости принимать какие-то антиолигархические законы.

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