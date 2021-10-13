США ведут переговоры с РФ, готовы в чем-то размениваться. Вполне возможно, что даже в какой-то степени своими интересами по Украине. Размен на как минимум нейтралитет по тем проблемам, которые возникают у США с Китаем, считает экс-депутат Верховной Рады Олег Царев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

— Олег Анатольевич, я хотел бы начать наш разговор об украинской политике с ситуации вокруг Виктора Медведчука, которого обвиняют в госизмене. Что происходит? Почему украинская власть так круто взялась за Медведчука? Чем он ей так страшен?

— Посмотрите на то, что началось два дня назад. С одной стороны, в Москву приехала Виктория Нуланд, известный «кондитер» на постсоветском пространстве. С другой стороны, суд вынес решение в отношении Медведчука о залоге в миллиард гривен. Это не смертельный залог для него. Он точно Виктору Медведчуку по карману.

— Насколько мне помнится, в связи с санкциями СНБО заблокированы все его счета. Как он будет его предоставлять в таком случае?

— Есть друзья, помощники, партнеры, друзья по бизнесу, есть политические партнеры. В принципе, сумма не смертельна. И третий момент, статья Дмитрия Медведева в «Коммерсанте».

Мы видим, что все стороны переговорного процесса подняли ставки максимально. Если раньше накануне каких-то переговоров между Россией, Украиной, Соединенными Штатами, встречи в Нормандском формате начинались обстрелы в Донбассе, гибли люди — таким образом поднимали ставки. То сейчас решили ударить по близким Владимира Владимировича и посчитали, что так больнее. Со стороны, может быть, и для людей на Донбассе это лучше.

— В таком случае чего тогда Украина и Запад хотят от Владимира Владимировича Путина, раз Украина и Запад преследуют близких ему людей?

— Нельзя сказать, что Украина и Запад. Нет гарантии, что решение суда было согласовано Западом. Вполне возможно, что это односторонние действия украинской стороны для того, чтобы поднять ставки в переговорах.

Сейчас Украина и украинские СМИ, и те боты, которые раньше были порохоботы, разгоняют тезис, что вот, Нуланд приехала с планом, который согласован с Украиной, и будет продавливать Москву на этот план. Это вряд ли, скорее всего, у Соединенных Штатов своя головная боль, связанная с Китаем, с проблемами внутри США, с мировыми задачами. Украина где-то далеко на периферии, это вопрос, в котором Соединенные Штаты вполне возможно будут готовы разменять. Олег Царев: кто он © Нина Зотина

Ведь Соединенные Штаты работают стратегически. Посмотрите, как они действовали на постсоветском пространстве. Они действовали долго, последовательно, президенты менялись, власть менялась, но они действовали стратегически, обкладывая Россию со всех сторон, окружая, формируя враждебные к России государства.

Каждая администрация не решала свои тактические задачи, поэтому американцам сложно понять, почему Украина не действует подобным образом. Ведь и действия Украины в какой-то степени вызывают раздражение у США.

Давайте откровенно скажем. Никто не мешает Украине в рамках стратегических задач выполнить Минские соглашения, ввести свои войска на границу с Российской Федерацией, поставить свою таможню. Потихоньку менять законодательство, потихоньку назначать, проводить своих людей. Потихоньку откатывать эти Минские соглашения, шаг за шагом, маленькими шагами за пять, за десять лет интегрировать Донбасс.

Соединенные Штаты не понимают, почему Украина не движется таким путем, почему она не выполняет Минские соглашения, которые с точки зрения США — отличный способ решить проблему, которая не решается, и стратегически получить все, что хотят США, все, что хочет Украина.

Они не понимают, что на Украине такими длинными категориями никто не мыслит, как три года, пять, десять лет. Все решают свои вопросы прямо сейчас.

— Случайности в большой политике не бывает. Виктория Нуланд приезжает в Россию, закончились ее переговоры с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябовым. Ожидаются ее переговоры с Дмитрием Козаком, который является куратором Донбасса и Украины в российском руководстве. Они будут обсуждать и Донбасс, и Украину. Зачем высокопоставленный чиновник США приехал сегодня в Россию? Какая сверхзадача, о чем они хотят договориться? Есть ли у вас гипотезы по этому поводу? «Чапаев» против шахмат. С чем уедет Нуланд из Москвы © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

— Во-первых, Нуланд приезжает сама. Если бы надо было Российской Федерации, они бы уже как-то изыскали способы послать своих чиновников в Соединенные Штаты. Нет, Нуланд приезжает сама. До этого приезжал Керри. Керри отвечает за климат в госдепартаменте. Но у меня очень большие сомнения, что Керри обсуждал вопросы климата более десяти часов с Лавровым и Устиновым, и с рядом других российских ВИП-чиновников.

Понятно, что сейчас США ведут переговоры с Российской Федерацией, готовы в чем-то размениваться. Вполне возможно, что даже в какой-то степени своими интересами по Украине. Размен на как минимум нейтралитет, по тем проблемам, которые возникают у США с Китаем, позиции по Китаю.

Соединенные Штаты, блок НАТО готовился против Советского Союза. Все было рассчитано, у генералов были планы, было стрелочками нарисовано — мы туда, русские оттуда.

Потом развалился Советский Союз, но НАТО не развалилось, осталась Российская Федерация. Там был период при Ельцине, когда, в общем-то, жили душа в душу, когда Российская Федерация практически даром отдала Восточную Европу, ядерный плутоний за буквально десятки миллионов долларов, когда его коммерческая стоимость триллионы долларов.

То есть был какой-то период ремиссии, но потом опять все остановилось, и вся политика госдепартамента была нацелена на то, чтобы Российскую Федерацию обложить враждебными государствами, подтянуть базы.

Посмотрите на карту — вокруг России они создали кольцо враждебных государств. А враг у них оказался Китай. Основной соперник — Китай. И против Китая ничего нет, ничего не продумано, нет никаких планов, нет кольца союзников, которые там окружают Китай и способны его заблокировать. Ничего нет! Экономики сплетены настолько, что ударив по Китаю, — ударят по себе. Это серьезнейший вызов для США, и они пока еще не знают, что с этим вызовом делать.

— Российской дипломатии всегда успешно удавалось нейтрализовать угрозы в адрес России и чего-то добиться для страны только тогда, когда Запад был расколот, или Запад был отвлечен на какие-то другие дела. Например, война между Пруссией и Францией 1870-1871 гг. позволила России выйти из унизительного договора с европейскими странами, который был заключен после Крымской войны, когда России нельзя было иметь Черноморский флот и крепости в черноморском регионе. Флот в итоге был восстановлен.

В таком случае сейчас этой конфронтацией Америки с Китаем как нужно воспользоваться России? Может, просто сказать американцам: ребята, вы хотите, чтобы у нас был нейтралитет в отношении вашего конфликта с Китаем? В таком случае у нас есть исторические русские земли — Малороссия, Новороссия, Белоруссия, Северный Казахстан, Приднестровье — мы их берем. У нас есть еще обязательства перед Сербией, имеется в виду проблема Косово. Давайте ее решать.

Как нужно действовать российской дипломатии в отношении Украины? Что можно сделать здесь? Ситуация благоприятна сейчас или неблагоприятна?

— Начиная с войны с Турцией… я не историк, я микроэлектроник, я не настолько глубоко погружен в тему. Но насколько я понимаю, у нас были успехи российской армии, которые свелись на нет усилиями дипломатов, плохой работы дипломатов.

После развала Советского Союза я не знаю ни одного соглашения, которое подписала Российская Федерация с Западом, которое пошло бы на пользу Российской Федерации. Если какие-то соглашения были и выгодны Российской Федерации, Запад в одностороннем порядке их расторгал. Если не выгодно — требовал, чтобы Российская Федерация эти соглашения выполняла.

Поэтому мне кажется, что уповать на дипломатию… Дипломатия — это сопровождение, это некий фон. А Россия всегда брала свое…

— Силой?

— Не только силой.

— Правильно ли я понимаю, что только война способна разрешить вопрос Донбасса? Я прав?

— Прошу вас, ну откуда такое громкое слово «война»?

— Давайте тогда подберем какой-то эвфемизм к этому слову.

— Я был в музее в Полтаве, полтавчане с улыбками рассказывали, мол, у нас город отличается тем, что какая барыня к нам ни приходила — мы ее всегда встречали с цветами. То же самое Западная Украина. Если где-то и сопротивление какое-то было, это юго-восток Украины, но, слава богу, можно рассчитывать, что в основном симпатия большинства населения по всем соцопросам. Да, конечно, не такая ситуация, как была в 2014 году, но все равно симпатия населения на нашей стороне.

Я хочу сказать, что на Украине очень всерьез рассматривают катастрофический сценарий для Украины. Катастрофический, когда регионы будут отваливаться.

Я сейчас общаюсь с многими своими друзьями. Они говорят, что в большинстве западных областей практически все работоспособное население имеет либо румынские, либо польские паспорта. Я не имею в виду дедушек, бабушек, или малолетних детей, которым это не нужно. Но всех, кто хоть как-то что-то там думают о своем будущем — они делают иностранные паспорта.

И Польша, Венгрия, Румыния — они серьезно к этому подходят. Они тратят деньги. Когда европейцы тратят деньги, они их никогда на ветер не выбрасывают. Они десять раз подумают, прежде чем потратить копейку. А ведь там мне говорили, что даже ряду чиновников, которые говорят на венгерском — учителя, медики — если они говорят, то им выплачивают больше ста евро, это приличная сумма, это деньги.

Западные страны готовятся. Про Россию мы не говорим. А на Украине тоже готовятся. Это не шутка. В России, на Украине, все эти «волания», все эти крики о том, что «Россия придет!», о том, что надо к этому готовиться, что мы будем воевать, мы уйдем в партизанские отряды и т. д. Они действительно к этому готовятся.

Действительно розданы по областям пакеты, которые надо вскрывать в случае чрезвычайной ситуации. Пакет один — начало военных действий или противостояния, пакет второй, пакет третий. Они дошли вплоть до того, что они составляют списки людей, которых надо устранить в случае какой-то чрезвычайной ситуации.

— Устранить как? Посадить или пулю в затылок? Что значит, «устранить»?

— Физически устранить, убить. Готовятся списки людей, которые очевидно относятся с симпатией к Российской Федерации, и в случае противостояния они будут устранены, готовится группа людей, которые будут этим заниматься.

Вроде дипломаты, ездят туда-сюда, разговаривают, но тем не менее все к чему-то готовятся. Помните Воронью слободку, которая загорелась со всех сторон? Примерно такая же ситуация на Украине. Настолько сильные ожидания чего-то катастрофического, что это катастрофическое может для Украины произойти.

— Олег Анатольевич, вы вспомнили про Юго-Восток. Я хотел задать вопрос по поводу Одессы. По ситуации вокруг мэра Одессы господина Труханова. Его или сейчас закроют, или он доложен будет внести залог тридцать миллионов гривен. Труханов говорит, что он чиновник, поэтому у него нет таких денег для залога. Какие претензии у Зеленского, у власти к господину Труханову. Что случилось?

— Давайте не будем разбирать какие-то частные случае. Общая ситуация на Украине таковая, что команда Зеленского аккумулирует в руках власть. Они становятся все сильнее. И это уже не те ребята, которые были артисты, пришедшие во власть, которые допускали много ошибок, которые со всеми советовались, которые выстраивали отношения, старались договориться, не воевать. Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

Сейчас гибнут люди, сейчас Зеленский, после того, когда вывел из работы Конституционный суд, он делает все что хочет, своими решениями. Сейчас он взял под контроль парламент, и депутаты уже не рыпаются. Он уже их поставил в стойло, они будут голосовать.

Да, приходится платить, да, приходится решать их вопросы, но этот механизм работает, тем более что существует проект «Большая стройка», существуют схемы по таможне, существуют схемы по налоговой, которая тысячекратно приносит больше денег, а сколько стоит поддержание порядка в Верховной Раде, учитывая конверты депутатов.

Следующий шаг — это, конечно же, региональная власть. И тех, кто не будет не просто сотрудничать, а будет четко выполнять команду «есть», «выполнено», такой должен быть стиль общения. Против тех будут возбуждаться уголовные дела, тех будут снимать, как в Запорожье, как будут примучивать Труханова. Это не такая большая сумма для Труханова, поверьте мне. Если он чиновник, это не значит, что у него нет, откуда заплатить деньги, которые надо заплатить.

— На прошлой неделе, в пятницу, стало известно, что бывший депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Антон Поляков умер. Вы, когда узнали о его смерти, что подумали о ее причинах?

— Если бы за этим ничего не стояло, мы бы сразу получили весь расклад. Мы его не получаем. Начиная с Кучмы, я был депутат четырех созывов — каждый яркий оппозиционный депутат, за ним обязательно были закреплены как минимум сотрудник, максимум отдел (Службы безопасности Украины. — Ред.), который мониторил его связи, его звонки, передвижение, его контакты.

У меня нет сомнений, что сейчас СБУ работает далеко не хуже, сколько усилий потратили США на модернизацию СБУ, на переподготовку сотрудников, что они работают точно не хуже, чем при Януковиче. Но мы не видим всех этих данных, их не показывают. А раз не показывают, значит, есть что скрывать. И достаточно неплохо обо всех нестыковках той версии, которую сейчас продавливает офис президента, рассказал Анатолий Шарий.

И, кстати, обратите внимание, по этому якобы покушению которое было на советника президента. Где водитель? Почему его не предъявили? А у него же огнестрельное ранение! Его спрятали в Феофании? Его нет в Феофании! Я скажу больше: по моим данным, там несколько раз у него раздроблено бедро, автомат Калашникова — серьезное очень оружие, ранение очень серьезное.

— А какая ваша версия, кто в таком случае стрелял в Шефира? Анатолий Шарий говорит, что здесь мог иметь место случай шантажа, типа, если вы меня уволите…

— Я не буду обсуждать версию Анатолия Шария, он достаточно компетентен, и можно его послушать, все очень интересно. Я скажу то, о чем он не говорит. В машине следственная группа не обнаружила крови.

Я когда посмотрел фото и видео, у меня было первое впечатление о том, что машина бронированная. Это легко найти в интернете, там пуля не пробила лобовое стекло. Я удивился, что кто-то пострадал, если ауди бронированная, она выдерживает взрыв. Потом смотрю, пули когда заходили по дверцам машины, пуля крутилась, то есть пуля заходила, неровное отверстие. Она сразу сбивалась с направления.

Затем взяли, когда обстреливали машину, какие-то специальные патроны, которых на Украине больше нигде не было, иностранного производства. Патронов автомата Калашникова сейчас в Украине как грязи. Зачем там надо было брать какие-то другие патроны? И, судя по пробивной силе, с уменьшенным боезарядом, с уменьшенным количеством пороха. Это такие, например, патроны на бесшумных пистолетах, чтобы пуля не развивала сверхзвуковую скорость. Зачем это все надо было делать? Все это очень непонятно, очень подозрительно и очень похоже на инсценировку.

Офис Зеленского явно зарвался. Они собирают власть в своих руках. Никто ничего им сделать не может сейчас. Они законом про олигархов задавили олигархов. Соединенные Штаты требуют выдачи Коломойского — Коломойский паинька. Раньше Коломойский всех президентов доставал, это была отдельная головная боль. Сейчас он тихий и незаметный— лишь бы его не выдали.

У них в стране они сейчас все взяли в свои руки. И проблема, которая у них существует — это только с ценами на энергоресурсы. Потому что цены действительно высокие, хотя и здесь тоже не все так просто. Знаете, когда низкие цены на газ, они не всегда выгодны. То есть чем выше цена, тем выше комиссионные транспортной компании, которая перекачивает газ. Чем больше денег уходит… И на Украине в газовых хранилищах, которые были самые большие в Советском Союзе — там находится газ, он куплен еще по тем ценам. Представляете, какую маржу можно получить, если продать по сегодняшним ценам, а если еще сегодняшние будут не низкими, а какими-то очень высокими? Все — вопрос в деньгах.

Так вот, с одной стороны, можно очень хорошо заработать, а с другой стороны, конечно же, это очень сильно ударит по настроению, по рейтингам Зеленского, и слуг народа.

— Как сообщают информагентства, господину Порошенко будут предъявлены обвинения в государственной измене. Если оно будет предъявлено, то что за этим стоит? Два года не предъявляли, а сейчас решили предъявить? Его привлекут в итоге, или американцы своих не сдают?

— Во-первых, американцы своих сдают, и очень хорошо.

— Кабул это показал, Афганистан.

— Кабул это было недавно. Вспомните Пиночета, уж кто столько сделал для США, как ни Пиночет? И они его сдали! Правда, и Советский Союз сдавал своих, и Хонеккер, и в Афганистане, и американцы своих сдавали. К сожалению, большая политика — она такая. Поэтому это одно.

С другой стороны, Петр Порошенко достаточно сильный соперник, он достаточно серьезно оттягивает голоса, которые могли бы быть, в какой-то степени за нынешнего президента. По крайней мере, Зеленский так считает, а он сейчас превратился практически в Порошенко, но тем не менее электорат Порошенко за него не голосует.

Порошенко отправляет людей к дому Зеленского. Он ведет себя достаточно активно и агрессивно, критикует в Верховной Раде. Кому это нравится? Лишнее уголовное дело не повредит.

— Получается, это просто фактор давления, никто его сажать не будет? Просто хотят Петра Алексеевича заставить понервничать?

— Как средство давления достаточное серьезно. Я думаю, если бы его хотели посадить, его бы уже давно посадили. Это было одно из предвыборных обещаний Зеленского. Хоть это-то можно было сделать?

— Теперь по поводу Алексея Арестовича, советника главы офиса Зеленского, господина Андрея Ермака. Он выступал неоднократно с достаточно интересными предложениями. То переименовать Украину в Русь-Украину, то чуть ли не федерализировать Украину. Что за этим стоит? Это отсебятина Арестовича, или Зеленский через него, его заявления прощупывает общественное мнение? Если прощупывает, то для чего?

— У меня немножко другой взгляд. Я не знаю Арестовича, я не знаю его лично, я не знаю обстоятельств. Поэтому я могу высказать только свою версию.

Очень многие российские либералы поддерживают Украину, потому что они против Путина. И они считают, что если есть Путин и есть конфликт с Украиной, то там свобода, Путин априори неправ. Приезжая на Украину, они сталкиваются с дремучим национализмом, они сталкиваются, что хотя они против Путина, они представители русского мира. Да другого, либерального, но все равно русского. В котором они могут что угодно делать, но все равно останутся чужими там.

Моя мама очень долго преподавала в Тернопольском пединституте, она была одно время завкафедрой. И она очень любила детей, независимо от того, какие они, русские, украинские. И прошло очень много времени, ей там одна местная жиночка, говорит: дуже довго до вас прыдывлялась, яка вы ж москалька. Але ж, говорит, вы москалька, но мы побачили, что вы любите наших детей.

Как бы простили это. То есть тебя могут простить, тебя могут даже там принять как человека второго, третьего сорта, с тобой могут смириться, но ты все равно будешь чужим. И они это чувствуют. Посмотрите, эта картина повторяется раз за разом. Приезжает российский либерал на Украину, полгода, месяц, год, и он разочаровывается в Украине, и некоторые возвращаются, некоторые нет.

Но я думаю, Арестович, который родился на территории Грузии, все равно представитель Русского мира, и он пытается эти два мира в себе соединить, и то, что мы видим — это внутренняя его фрустрация и столкновение двух миров внутри одного человека. Такая шизофрения, которая выливается в такие заявления. Мне его жаль.

— Олег, на Украине сложилась крайне критическая ситуация с пандемией. Она негативно влияет на экономические и политические расклады, или власти удалось взять под контроль эту тяжелую ситуацию? Если не удастся, то к чему она может привести?

— Я два раза переболел ковидом. У меня мой сотрудник раз переболел перед Новым годом, после Нового года второй раз сделал прививку — третий раз переболел. У меня большинство сотрудников сейчас переболели ковидом. Может быть, у нас хорошая медицина, но да, кому-то было плохо, кто-то попадал в больницу, но мы всех вылечили.

Я считаю, что в вопросе ковида политики больше, чем медицины. Я думаю, что антипрививочный кейс будут использовать, если будет ситуация с протестами в связи с высокими тарифами на тепло.

Антиолигархический закон — это был бенефис Офиса президента. Они одним законом порешали громадное количество задач. Они раскрутили олигархов на деньги. Они поставили олигархов в стойло. Олигархические СМИ полностью не просто согласовывают, а просто работают как филиал Офиса президента.

Они в глазах народа это подают, как будто бы они борются с олигархами, они молодцы, выполняют предвыборные обещания. Они одним шагом решили сразу же кучу вопросов. И невозможно организовать Майдан без СМИ. Да, могут быть недовольства, да, будет снижение рейтинга Зеленского, но народ на улицы не выйдет.

— А что ж вы тогда, в 2012-2013 году, с Виктором Федоровичем не приняли закон об олигархах? Тогда бы всех олигархов прижучили, они бы не финансировали Майдан? Вам чего не хватило?

— Тогда олигархи наши ребята были, все финансировали выборы Януковича. Последний, кто присоединился к этой команде, был Игорь Коломойский. Я как сейчас помню: на футболе, в Донецке, он подходит к Виктору Федоровичу, наливает себе стакан водки. Рука дрожит. Наливает. Выпивает. И говорит: Виктор Федорович, возьмите меня в свою команду!

А ему Янукович говорит: ну как же тебя брать в нашу команду, если из-за тебя до восьми миллионов долларов доходил голос депутата, когда были голосования: или будет Юля премьер, или Янукович премьер?

Вы представляете, какие ходили цифры? И все решилось буквально несколькими голосами, и это была исключительно победа Коломойского.

А он говорит: слушайте, ну меня же Юля кинула, я ж в Днепропетровске построил стадион, у нас Евро не проходит в Днепропетровске! Она такая с…а, Виктор Федорович! Возьмите меня в команду! — Так ты ж ребятам должен, вон, Вадиму Новинскому должен! — Сделаем график, все по графику будем платить!

— Погасил долг?

— Я не знаю. Я говорю о том, что я видел, и при чем присутствовал. Но важно, что вся команда олигархов в какой-то момент тогда работала на Януковиа, и поэтому не было необходимости принимать какие-то антиолигархические законы.