Ранее президент Молдавии Майя Санду в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН в очередной раз заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья и вывозе оттуда оружия с военных складов, которые остались там со времен СССР, и которые находятся под охраной российской армии.
Именно нахождение миротворцев способствует тому, что в регионе не звучат автоматные очереди и не ведутся боевые действия, подчеркнул эксперт.
«Многие считают, что в случае обострения Россия не сможет ответить надлежащим образом. Но они забывают, что возможности армии, флота и вооруженных сил РФ достаточно развиты, и ответ может быть асимметричным. То же самое касается ситуации в Закавказье, где находятся наши миротворцы», — указал Леонков.
Что же касается Украины, то она по-прежнему остается в фарватере интересов «коллективного Запада» и ей отводится роль основного раздражителя России на постсоветском пространстве. Когда это ружье выстрелит, Россия решит вопрос Украины силовым путем, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.