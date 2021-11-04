Новое антироссийское руководство Молдавии называет российский миротворческий контингент не чем иным, как «оккупационными войсками, которые должны покинуть территорию Молдовы». Но этого не произойдет ни при каких обстоятельствах. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Леонков: Министр обороны США проверил одноразовые боеголовки в войне с Россией © РИА Новости, Сергей Мамонтов Майя Санду в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН в очередной раз заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья и вывозе оттуда оружия с военных складов, которые остались там со времен СССР, и которые находятся под охраной российской армии.

Именно нахождение миротворцев способствует тому, что в регионе не звучат автоматные очереди и не ведутся боевые действия, подчеркнул эксперт.

«Многие считают, что в случае обострения Россия не сможет ответить надлежащим образом. Но они забывают, что возможности армии, флота и вооруженных сил РФ достаточно развиты, и ответ может быть асимметричным. То же самое касается ситуации в Закавказье, где находятся наши миротворцы», — указал Леонков.

Что же касается Украины, то она по-прежнему остается в фарватере интересов «коллективного Запада» и ей отводится роль основного раздражителя России на постсоветском пространстве. Когда это ружье выстрелит, Россия решит вопрос Украины силовым путем, заключил собеседник издания.

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