Украина по-прежнему остается в фарватере интересов «коллективного Запада» и ей отводится роль основного раздражителя России на постсоветском пространстве. Когда это ружье выстрелит, Россия решит вопрос Украины силовым путем, считает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Военный эксперт Алексей Леонков о возможностях ВСУ: Зеленский сам верит в ложь, которую говорит © РИА Новости, Сергей Мамонтов Украина.ру

- Алексей Петрович, приведет ли визит министра обороны США в Грузию, Украину и Румынию к прямым угрозам для национальной безопасности России?

— Прямые угрозы в результате этого визита вряд ли последуют. Но нужно понимать, что такого рода вояжи ставят своей целью выстраивание союза ГУМ (Грузия, Украина, Молдавия). Эти страны находятся на южном фланге НАТО, и внутри нашей эшелонированной противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны.

Эти страны давно рассматриваются американцами как страны, которые должны выполнить роль одноразовой боеголовки в случае глобального военного конфликта с Россией. Вероятность его низка, но эти страны используются в качестве некоего плацдарма, с которого идет гибридная война: вещают русофобские СМИ, работает разведка, работают диверсионные группы (на Украине действуют 9 тысяч специалистов).

Визит также связан с тем, что после афганских событий все такого рода союзники США стали опасаться, что с ними произойдет то же самое. Поэтому приезжает переговорщик в ранге министра обороны, который должен успокоить руководство этих стран, заявив, что они по-прежнему ценны для Америки, что им по-прежнему будет оказываться некая помощь, что о них не забудут, будут поставлять вооружение и обучать личный состав.

Но тут еще нельзя забывать, что перед этим визитом был визит представителей Евросоюза, среди которых находилась бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйнен. Она, разговаривая с правительством Украины, заявила о создании военной миссии Евросоюза. Получается, ЕС теперь фактически будет выполнять функции, которые обычно выполняет НАТО. Потому что военная миссия подразумевает отправку неких инструкторов, которые будут, как они говорят, проводить работу по подготовке военных кадров для украинской армии.

Таким образом, оба эти визита говорят об одном — Украина по-прежнему остается в фарватере интересов «коллективного Запада» и ей отводится роль основного раздражителя России на постсоветском пространстве. Она будет вести яркую и насыщенную антироссийскую деятельность, Франция и ФРГ будут по-прежнему игнорировать невыполнение Киевом «Минских соглашений», Украина будет получать военную помощь. Но когда-нибудь это заряженное ружье должно выстрелить.

- В этой связи прокомментируйте, пожалуйста, заявления Арестовича о подготовке девяти сценариев войны с Россией.

— Понятно, что прямой военная конфронтация с Россией — ничто иное, как самоубийство для нынешней украинской власти. И связанные с этим заявления носят пропагандистский характер. Но то, что происходит в плане подготовки вооруженных сил Украины свидетельствует о том, что для Киева сценарий силового решения вопроса Донбасса по-прежнему остается приоритетным.

Что касается слов Арестовича, то он и другие спикеры все время озвучивают сценарии, которые подготовлены не на Украине, а за рубежом, теми, кто фактически управляет Украиной. Именно поэтому Сергей Лавров и Дмитрий Медведев говорят о том, что с Киевом разговаривать бесполезно, а нужно разговаривать с США, которые реально управляют Украиной.

Так что подобные визиты министров обороны США или глав MI6 будут способствовать лишь развитию эскалации, хотя и вялотекущей. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока вопрос с 2014 годом, когда на Украине произошел государственный переворот, не будет решен кардинально.

К сожалению, мирных инструментов по решению такого вопросов не существует, и никакого компромисса со стороны Киева ждать не стоит. Провокации и боевые действия в Донбассе по-прежнему остаются в обойме внешней политики Украины.

- Уже много раз было сказано о том, что открытое столкновение Украины с Россией приведет к концу украинской государственности. Думаете, у Москвы действительно хватит духу без колебаний отправить войска на украинскую территорию?

— Этот вопрос поднимался не раз. Он всегда поднимается, когда происходит обострение на линии соприкосновения. Россия устами верховного главнокомандующего не раз говорила, что в случае полномасштабных действий, которые будут непосредственно угрожать жителям Донбасса, Москва поступит быстро и радикально. На силовые методы будет силовой ответ. Это четко прозвучало.

- В МИД Украины сообщили, что Киев и Лондон почти договорились о покупке двух военных кораблей и ракетного оружия, а также о том, что британцы построят в Черном и Азовском морях две военно-морские базы. Потребует ли это от России принятия дополнительных мер для нейтрализации этой угрозы?

— Сначала они построят базы, потом поставят корабли, потом к ним подойдут два тральщика, а потом они создадут катера с ракетами дозвукового класса. Эта программа говорит о том, что в Украину до сих пор вкладываются деньги. Но не в ее экономику, а в ее милитаризацию. Для России эта угроза серьезна, и относиться к ней будут соответствующе. Развитие этой ситуации будет под нашим неусыпным взором.

Если вдруг после создания этих баз и появления кораблей с ракетным вооружением начнутся провокации в районе крымского моста, о чем не раз заявляли горячие на голову украинские политики, ответ будет таким же. У нас есть все силы и средства не только для отражения этого вероломного нападения, но и для уничтожения всего, за счет чего это вероломное нападение происходило.

Военный эксперт Кнутов рассказал об агрессивных планах Киева — видео © Украина.ру

- Насколько мы морально готовы к тому, что одновременно с ситуацией в Донбассе загорится Приднестровье, Абхазия/Южная Осетия и даже прибалтийский регион?

— То, что мы перечислили — это те самые горячие точки. Они попытаются пожечь Россию со всех сторон. Что касается Приднестровья, то после прихода к власти в Молдавии Майи Санду риторика Кишинева стала более антироссийской и Санду называет наш миротворческий контингент ничем иным, как «оккупационными войсками, которые должны покинуть территорию Молдовы». Но этого не произойдет. Именно нахождение миротворцев способствует тому, что в регионе не звучат автоматные очереди и не ведутся боевые действия.

Многие считают, что в случае обострения Россия не сможет ответить надлежащим образом. Но они забывают, что возможности армии, флота и вооруженных сил РФ достаточно развиты, и ответ может быть ассиметричным. То же самое касается ситуации в Закавказье, где находятся наши миротворцы.

С азербайджанской и турецкой стороны отдельные горячие головы пытаются раскачать ситуацию, но эти попытки пока останавливаются Россией. Если же они пойдут дальше, то усмирять эти горячие головы будет не только Россия, но и Иран, который четко дал понять, что Закавказье находится в зоне его интересов и присутствие некоторых стран, которые там активно ведут работу, нежелательно.

- А какова сейчас ситуация в Средней Азии?

— Понятно, что там основная угроза пока проистекает из Афганистана, которым сейчас управляет признанный террористической организацией «Талибан». Сейчас делегация талибов находится в Москве и ведет определенного рода переговоры, пытаясь добиться признания и снятия ограничений, которые на него наложили США и их союзники (замораживание счетов и тому подобное).

Но Россия заявила, что одним из первых шагов должно стать формирование инклюзивного правительства и заняла выжидательную позицию, чтобы понять, какие за словами пойдут дела. К сожалению, те дела, которые идут в Афганистане, затягивают процесс более тесного взаимодействия с Кабулом на неопределенную перспективу.

При этом Россия четко отдает отчет в том, что из Афганистана идет несколько видов угроз: террористическая угроза, угроза распространения наркотиков, проблема беженцев, среди которых могут оказаться члены бандформирований, и продовольственная угроза, потому что за 20 лет пребывания США Афганистан так и не смог создать крепкого сельского хозяйства и промышленности, которая позволила бы Афганистану самому себя обеспечивать.

Все эти вещи в постоянной зоне внимания. Такую же позицию занимает Китай, Иран, поэтому ситуация в Афганистане под контролем. Любые изменения ситуации вызовут те или иные действия России, ее союзников и партнеров. Именно поэтому на границе с Афганистаном проводятся учения ШОС и ОДКБ.