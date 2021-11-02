За три месяца из захоронений на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) подняли останки 267 жертв агрессии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 ноября сообщила заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока

«Возможно, будет война». О чем рассказали жертвы украинских военных © РИА Новости, Ирина Геращенко / Перейти в фотобанк Дениса Пушилина и Леонида Пасечника в ЛНР проходит круглый стол по поиску пропавших без вести.

По словам Анны Сороки, захоронения мирных жителей обнаружены в окрестностях населенных пунктов Сабовка, Краснодон, Первомайск, Видное и Славяносербск.

«Первичный осмотр тел, остатков одежды позволяет говорить, что это — гражданское население, мирные жители Республики, погибшие летом-осенью 2014 года в результате украинской агрессии», — сказала замглавы МИД ЛНР.

Она уточнила, что наиболее массовые захоронения были в Первомайске — здесь при раскопках поднято 80 тел, и в Луганске в районе поселка Видное, там извлечено 140 останков.

Родственники людей, погибших и пропавших без вести в ходе конфликта в Донбассе, сдали 134 образца крови для создания ДНК-паспортов, добавила представитель МИД ЛНР. Останки погибших, личность которых удалось установить, передали для перезахоронения родным.

Ранее в ЛНР и ДНР создали органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. По словам Леонида Пасечника, на территории ЛНР нашли более десяти массовых захоронений.