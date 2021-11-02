Медведчук стал подозреваемым по указанному делу в мае, тогда же Киевский суд отправил его под круглосуточный домашний арест и обязал носить электронный браслет.
Теперь же прокуратура заявила, что домашний арест не может длиться более шести месяцев и попросила суд отпустить Медведчука под личное обязательство. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.
Медведчук теперь среди прочего должен являться по вызову к следователю, в суд, не покидать город проживания и сдать загранпаспорта.
Однако это не означает, что Медведчук теперь выйдет на свободу, так как 8 октября он стал подозреваемым по новому уголовному делу о «госизмене и содействии терроризму» за торговлю углем с ДНР и ЛНР.
Суд по этому делу принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря, но прокуроры настаивают на заключении политика под стражу и оспорят решение о домашенем аресте в суде 9 декабря.