Печерский районный суд Киева избрал во вторник главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по делу о «госизмене» и «расхищении национальных ресурсов в Крыму», Медведчук обязан являться по вызову к следователю и в суд, а также не покидать Киев.

Медведчук стал подозреваемым по указанному делу в мае, тогда же Киевский суд отправил его под круглосуточный домашний арест и обязал носить электронный браслет.

Украина не готова обеспечить ресурсами население и предприятия - Медведчук © Facebook, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ

Медведчук теперь среди прочего должен являться по вызову к следователю, в суд, не покидать город проживания и сдать загранпаспорта.

Однако это не означает, что Медведчук теперь выйдет на свободу, так как 8 октября он стал подозреваемым по новому уголовному делу о «госизмене и содействии терроризму» за торговлю углем с ДНР и ЛНР.

Суд по этому делу принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря, но прокуроры настаивают на заключении политика под стражу и оспорят решение о домашенем аресте в суде 9 декабря.