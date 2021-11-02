Преимуществами старшего политического поколения Карасев назвал управленческий опыт, профессионализм и компетентность.
«Такое впечатление, что новое политическое поколение не вышло еще из периода детской болезни элит в политике. Это детская ревность в отношениях с другими, более старшими политическими партнерами, которая превалирует над пониманием того, что сегодня необходимо искать союзников… Мне кажется, что какой-то Эдипов комплекс сегодня присутствует у наших молодых политиков», — заявил политолог.
Кроме того Карасев отметил, что Украина в настоящее время столкнулась с множеством вызовов и угроз, с которыми страна не справится, если «Слуга народа» будет продолжать «не видеть в упор опытность и компетентность предыдущего поколения и продолжать холодную необъявленную войну политических отцов и детей».
Ранее Карасев заявил, что президентская партия «Слуга народа» в условиях кризиса должна считаться с другими партиями, а не считать элитой только себя. В частности, политолог напомнил слова главы партии «Слуга народа» и первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко, который заявил, что задачей партии было создать новую элиту и ее якобы создали.