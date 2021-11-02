Президентская партия из преимущественно молодых людей «Слуга народа» постоянно ищет поводы, чтобы дискредитировать старшее политическое поколение, у которого есть свои недостатки, но и очевидные преимущества, которые она «в упор не увидит». Об этом на днях заявил украинский политолог Вадим Карасев на пресс-конференции в Интерфакс-Украина

Преимуществами старшего политического поколения Карасев назвал управленческий опыт, профессионализм и компетентность.

«Такое впечатление, что новое политическое поколение не вышло еще из периода детской болезни элит в политике. Это детская ревность в отношениях с другими, более старшими политическими партнерами, которая превалирует над пониманием того, что сегодня необходимо искать союзников… Мне кажется, что какой-то Эдипов комплекс сегодня присутствует у наших молодых политиков», — заявил политолог.

Невозможно представить, что Путин встретится с этим фигляром Зеленским - Погребинский © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

Ранее Карасев заявил, что президентская партия «Слуга народа» в условиях кризиса должна считаться с другими партиями, а не считать элитой только себя. В частности, политолог напомнил слова главы партии «Слуга народа» и первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко, который заявил, что задачей партии было создать новую элиту и ее якобы создали.