Депутат Верховной Рады Украины от партии Петра Порошенко Алексей Гончаренко заявил, что российский певец Филипп Киркоров поплатился за свое «неправильное» отношение к Украине в Израиле. Соответствующий пост депутат от «Евросолидарности» опубликовал в своем Telegram-канале 1 ноября

«Филипп Киркоров отменил свои концерты в Израиле! Поездки в оккупированный Крым портят имидж артистов! Об этом сообщил глава ассоциации актеров Израиля Дим Амор, который ранее подал в СБУ обращение об открытии уголовного производства против Киркорова и еще 58 российских исполнителей, нарушающих украинские законы и выступающих в Крыму», — написал Гончаренко.

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В конце своей публикации украинский политик написал, что ситуация с российским исполнителем подтверждает, «как важно говорить об этих нарушениях», повторив последнюю фразу 12 раз.

Въезд на Украину Киркорову запретили в июне этого года, позже появилась информация, что артист из перечня врагов страны исключен, однако в августе Служба безопасности подтвердила факт наличия фамилии артиста в списке персон нон грата.

Запретили Киркорову въезд и в Литву. По словам министра иностранных дел этой страны Габриэлюса Ландсбергиса, исполнитель своими многократными посещениями Крыма якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».