«Филипп Киркоров отменил свои концерты в Израиле! Поездки в оккупированный Крым портят имидж артистов! Об этом сообщил глава ассоциации актеров Израиля Дим Амор, который ранее подал в СБУ обращение об открытии уголовного производства против Киркорова и еще 58 российских исполнителей, нарушающих украинские законы и выступающих в Крыму», — написал Гончаренко.
По его словам, Киркоров уже получил «наказание», так как вынужден был отменить сразу два концерта в Израиле, куда, утверждает Гончаренко, не покупали билеты в знак солидарности с Украиной.
В конце своей публикации украинский политик написал, что ситуация с российским исполнителем подтверждает, «как важно говорить об этих нарушениях», повторив последнюю фразу 12 раз.
Въезд на Украину Киркорову запретили в июне этого года, позже появилась информация, что артист из перечня врагов страны исключен, однако в августе Служба безопасности подтвердила факт наличия фамилии артиста в списке персон нон грата.
Запретили Киркорову въезд и в Литву. По словам министра иностранных дел этой страны Габриэлюса Ландсбергиса, исполнитель своими многократными посещениями Крыма якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».