Депутат Верховной Рады Анна Скороход, сожительница погибшего парламентария Антона Полякова, заявила, что он был убит. Об этом она сказала в эфире телеканала «Украина 24» 31 октября

«Мне очень неприятна вся грязь, которая льется и лилась, и та брехня, которая распространяется, в том числе, правоохранительными органами и которая не имеет ничего общего с правдой. Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит. И не надо рассказывать ничего о наркотиках и еще какой-то белиберде, которую придумывает господин Енин», — сказала Скороход.

«Измельчить и засыпать в алкоголь». Кто подтвердил версию об отравлении Полякова © CC BY-SA 4.0/sarakhan_vadym

«Никто почему-то не объясняет борозду на шее от удушья, которая у него была, я лично ее видела — и в тот день, когда я приехала в морг в Киеве, я ее видела в Чернигове. Почему-то здесь нам полиция не дает никаких объяснений, что за борозда на шее была у Антона. Рассказывать про цепочку и еще какую-то чушь можно только людям, которые не понимают ничего в этом. Я уверена, что это след от удушья», — сказала депутат.

Кроме того, Скороход опровергла заявление замминистра внутренних дел Евгения Енина о том, что Поляков умер своей смертью. Также она заявила, что ее по этому делу ни разу не допросили.

«Я никогда не говорила, что Антон умер своей смертью. Я буду повторять всегда, пока не добьюсь правды, что Антона Полякова убили. А как убили и кто убил — я думаю, мы с вами узнаем», — сказала она.

Скороход сообщила, что они с Поляковым были помолвлены и собирались пожениться на его день рождения.