Республики Донбасса симметрично реагируют на украинские выпады и используют весь военно-дипломатический арсенал. Однако для урегулирования конфликта это оказывается недостаточным, рассказал в интервью Украина.ру представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник

Ранее вооруженные силы Украины применили в зоне конфликта в Донбассе турецкие беспилотники Bayraktar TB-2, что прямо противоречит Минским соглашениям. Европейские сопредседатели «Нормандской четверки» оказались неспособны повлиять на киевскую власть, подчеркнул эксперт. Мирошник: Кабмин одобрил закон, игнорирующий Минские соглашения © РИА Новости, Нина Зотина

«Очень актуальным становится вопрос о роли посредников и западных гарантов в лице Франции и Германии. На их озабоченность Киев никак не реагирует. И в чем тогда их роль? В чем роль международных организаций, которые брали на себя обязательства наставлять Киев на путь истинный и гарантировали выполнение ими своих обязательств по Минским соглашениям?», — заявил Мирошник.

Если прежние механизмы урегулирования испортились, то необходимо найти новые, и они будут найдены, уверен Мирошник.

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