Обострение началось практически сразу после поездки главы Пентагона Ллойда Остина по «линии фронта». Похоже, что он привёз благословение на обострение, и Зеленский теперь старается ему соответствовать, считает представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник

— Родион Валерьевич, с чем связаны нынешние провокации ВСУ в Донбассе? Зачем они захватывают населенные пункты в серой зоне на линии разграничения и арестовывают граждан России? Их цель — спровоцировать республики и Россию на серьезный ответный удар, чтобы в Европе противники России и Северного потока — 2 заговорили об очередной «агрессии Кремля» и заблокировали сертификацию нового газопровода?

— Не исключаю, что и вариант влияния на запуск СП-2 в действиях Киева в Донбассе тоже присутствует, но для Владимира Зеленского есть более насущные проблемы, которые сильно портят ему жизнь. Он пытается создать очаг напряжения у нас, чтобы отвлечь внимание населения, которое уже перекрывает дороги и пытается брать приступом горгазы в ожидании существенного подъема цен на коммунальные услуги.

Войной Зеленский пытается отвлечь людей и от рассуждений о его офшорах и воровстве. Провалившиеся рейтинги показывают, что обман раскрыт. Всем понятно, что Зеленский, если и отличается от предшественников, то только в худшую сторону. Он не только вор и коррупционер, такой же, как Петр Порошенко, но еще и профнепригоден как чиновник. И это осознание отражается на провалившихся рейтингах Зеленского и его партии.

Обострение началось практически сразу после поездки главы Пентагона Ллойда Остина по «линии фронта». Похоже, что он привёз благословение на обострение, и Зеленский теперь старается ему соответствовать. Украина запускает «пробные шары», пытаясь выяснить, после какого нарушения прилетит нечто большее, чем заявление или озабоченность. Они осознанно толкают ситуацию к эскалации, на этот шаг потребуются адекватные ответные шаги.

— Алексей Арестович заявил, что Минские соглашения не запрещают использование Байрактаров. Эта информация соответствует действительности?



— [Советник главы Офиса президента] Арестович — штатный лжец и провокатор. Его заявления ничего общего с правдой, как правило, не имеют. Он политический трансгендер на службе у команды комиков, пробравшихся во власть. Но в этом-то и трагедия. Он делает безответственные заявления, но они отражают мысли Зеленского и его окружения.

Есть два документа, которые подписаны Украиной и напрямую запрещают любое использование в Донбассе и боевой авиации, и беспилотников.

Это меморандум, подписанный в сентябре 2014-го, и «Дополнительные меры по обеспечению устойчивого режима прекращения огня». Последний был подписан в июле 2020-го уже официальным представителем Зеленского, и там чёрным по белому: «запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон».

Поэтому в этой ситуации нет сомнений, что Киев, заявляя об использовании БПЛА в зоне конфликта, нарушает Минские договоренности и должен за это понести ответственность.

— Какой-то ответ ЛДНР даст на провокацию Украины?

— ЛДНР симметрично реагирует на украинские выпады и нарушения Минских соглашений и использует весь арсенал политико-дипломатических инструментов, но похоже, что этого мало для возвращения Киева к выполнению обязательств и следованию международно признанного пути в виде Минских соглашений.

Очень актуальным становится вопрос о роли посредников и западных гарантов в лице Франции и Германии. На их озабоченность Киев никак не реагирует. И в чем тогда их роль?

В чем роль международных организаций, которые брали на себя обязательства наставлять Киев на путь истинный и гарантировали выполнение ими своих обязательств по Минским соглашениям? Если эти механизмы испортились, значит нужно искать новые. И мы их найдём.