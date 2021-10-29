Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан своей страны отказаться от информации из соцсетей, «включить мозг» и пойти привиться, как настоятельно рекомендуют власти. Об этом он заявил 29 октября на заседании Конгресса местных и региональных властей в Одессе, который транслировал Офис президента Украины в Facebook

«Кому-то кажется, что он самый умный. Чаще всего тем, кто не болел коронавирусом или у кого нет потерь в семье из-за этой трагедии. Очень прошу, чтобы мы все выключили соцсети именно по этому вопросу и включили мозг. Надо вакцинироваться. Сегодня это единственное решение. Хочу, чтобы мы не боялись страшилок в сетях, а боялись коронавируса», — заявил Зеленский.

Объединяющая пандемия. Почему Россия и Украина не могут справиться с коронавирусом © REUTERS, Gleb Garanich Денис Шмыгаль заявил, что Украина столкнулась с наихудшим положением в борьбе с коронавирусом почти за два года пандемии.

За сутки на Украине зафиксировали 26 870 случаев заболевания коронавирусом и 648 летальных исходов. Госпитализировали с COVID-19 или подозрением 5 463 человека, выздоровели 9 784 человека.

Второй день подряд фиксируется антирекорд по числу новых больных за сутки. Также на днях Украина побила свой собственный антирекорд по числу погибших за все время пандемии.