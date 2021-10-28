Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, который транслировался 28 октября в Facebook, заявил, что использование Украиной в Донбассе турецкого БПЛА Bayraktar не нарушает положений Минских соглашений

Украина стремится развязать полномасштабную войну в Донбассе - МИД ДНР © из личного архива Натальи Никоноровой

В ФРГ призвали стороны конфликта к деэскалации напряженности и соблюдению Минских соглашений.

«Украина ничего не нарушила. Мы соблюли необходимые процедуры коммуникации посредством совместного центра координации и контроля (СЦКК) и с ОБСЕ для того, чтобы воспользоваться правом на самозащиту», — сказал Кулеба.

Он заявил, что нужно рассмотреть на предмет нарушения Минских соглашений и то, что гаубица, по которой ВСУ был нанесен удар, якобы находилась недопустимо близко от линии разграничения.

По его словам, Киев благодарен немецким коллегам, которые «стараются помочь Украине прекратить российскую агрессию», но требует объективно оценивать ситуацию.