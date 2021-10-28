Восемь украинских компаний выкупили доступную для импорта электроэнергию из России и Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные на сайте «Укрэнерго», опубликованные 27 октября

«Укрэнерго» объявило аукцион на закупку электроэнергии в России и Белоруссии. Стоимость мегаватт-часа составила 0,29 грн (0,78 руб.)

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При этом украинская госкомпания «Энергоатом» выкупила 885 из 900 мегаватт электроэнергии из Белоруссии, и 15 мегаватт выкупило ООО «Электро Комьюнити».

Ранее Национальная комиссия — регулятор в сфере энергетики и ЖКХ (НКРЭКУ) решила не продлевать на ноябрь запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Причинами стали нехватка на Украине запасов угля, резкий рост цен на газ и угроза дефицита электроэнергии.

Ранее украинские чиновники неоднократно заявляли, что по политическим причинам рассчитывают остановить импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, то есть из России и Белоруссии.