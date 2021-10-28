«Я весной общался с донецкими ФМСниками, и они считали, что к ноябрю на Донбассе будет проживать миллион граждан России. Сейчас Россия просто обязана отреагировать, иначе она получит позор. Потому что все ее действия последних 7 лет были направлены на защиту русских граждан другого государства, а сейчас там живет около миллиона граждан РФ», — подчеркнул эксперт.
Украина оказывается в положении Грузии, когда она пошла «освобождать» Южную Осетию, забыв, что там проживали почти 100% российских граждан, и получила принуждение к миру, уточнил Стешин.
Собеседник издания выразил надежду, что окончательный запуск «Северного потока-2» развяжет России руки и что эта семилетняя пауза в Донбассе не была случайной.
Полностью интервью можно прочитать здесь.