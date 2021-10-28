Жидкое равновесие в Донбассе поддерживалось с 2014 года, и Россия вела себя крайне благородно. Поворотный момент настал, когда было объявлено о получении в упрощенном порядке гражданства РФ для жителей ДНР/ЛНР. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Стешин: кто он © Facebook, Дмитрий Стешин

Украина оказывается в положении Грузии, когда она пошла «освобождать» Южную Осетию, забыв, что там проживали почти 100% российских граждан, и получила принуждение к миру, уточнил Стешин.

Собеседник издания выразил надежду, что окончательный запуск «Северного потока-2» развяжет России руки и что эта семилетняя пауза в Донбассе не была случайной.

Полностью интервью можно прочитать здесь.