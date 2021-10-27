Беспилотники наносят удар из воздушного пространства Украины из-за линии фронта. Украинцы это прекрасно понимают и прекрасно пользуются этой слабостью России и военных ДНР/ЛНР. Но Москве придется вмешаться для защиты своих граждан на Донбассе, уверен военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

Стешин объяснил, что стоит за провокацией ВСУ с «Байрактаром» в Донбассе © Facebook, Дмитрий Стешин

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал приказ на использование турецких беспилотников, запрещенной Минскими соглашениями. Боевые действия начались в Тельмановском районе. Обстрелу подверглись Тельманово и Старомарьевка. В последнюю зашли украинские военные. Кроме того, обстреляли и ряд других населённых пунктов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за многочисленных обстрелов населенных пунктов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации.

- Дмитрий, кто в результате произошедших событий больше выиграл с военной точки зрения и с точки зрения информационной?

— Украина выиграла в том смысле, что продемонстрировала новое вооружение. Да, оно не способно переломить ситуацию в этом противостоянии, которое длится 7 лет. Но самое главное, что украинская армия вчерашним налетом продемонстрировала фактическим владельцам этих беспилотников, что она умеет с ними обращаться и может проводить какие-то тактические комбинации.

Потому что вся история с якобы захватом населенного пункта была нужна только для того чтобы выманить артиллерию ДНР на позиции, накрыть ее как на полигоне и показать съемкой этого беспилотника, как она попадает по артиллерийской позиции. Украина выбирает войну. Что произошло в Старомарьевке, и зачем использовали «Байрактар» © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

- Есть ли техническая возможность покрыть средствами ПВО и РЭБ всю линию фронта, а не только Донецк и Луганск?

— Мне сложно сказать, можно ли покрыть все 400 км линии фронта. Я только знаю, что есть возможность у России заземлять эти беспилотники. Потому что штатные средства ПВО у Народной Милиции — это лишь ЗУ-23-2, которая может сбить эти беспилотники лишь случайно.

У России есть средства чтобы их сбивать. Но тут есть такой тонкий момент, что эти беспилотники наносят удар из воздушного пространства Украины из-за линии фронта. Украинцы это прекрасно понимают и понимают, в какой ситуации находится Россия и военные ДНР/ЛНР. Они могут объявить это агрессией, это развяжет им руки и последствия этого могут быть самые непредсказуемые.

- Понятно, что Украина прощупывает эти «красные линии». Что она еще может сделать, если ее не остановить?

— Россия оказалась в очень тяжелой ситуации. Жидкое равновесие поддерживалось с 2014 года и Россия вела себя крайне благородно. Ей было нечего предъявить. Да, вхождение Донбасса в рублевую зону по международному праву можно расценить как покушение на суверенитет, но Украина первая ввела экономическую блокаду Донбасса. По данным фонда «доктора Лизы» 24 человека погибла от голода только в ноябре 2014 года.

Россия спасала людей, введя рублевую зону. Ее никто не смел за это осудить. Даже Украина не стала раздувать этот факт, потому что она выглядела бледно на фоне такого благородного поступка России. Украина же не просто забрала всю денежную массу в гривнах. Она лишила Донбасс пенсий, старики умирали от голода.

Поворотный момент настал, когда было объявлено о получении в упрощенном порядке гражданства РФ для жителей ДНР/ЛНР. Я весной общался с донецкими ФМСниками, и они считали, что к ноябрю на Донбассе будет проживать миллион граждан России. Сейчас Россия просто обязана отреагировать, иначе она получит позор.

Потому что все ее действия последних 7 лет были направлены на защиту русских граждан другого государства, а сейчас там живет около миллиона граждан РФ. Украина оказывается в положении Грузии, когда она пошла «освобождать» Южную Осетию, забыв, что там проживали почти 100% российских граждан, и получила принуждение к миру.

Мне сложно сказать, что задумал наш Генштаб. Но то, что в ближайшее время будет показательное замедление нескольких беспилотников — это однозначно.

- Вы знаете, кто конкретно запрещает ополченцам отвечать на удары (руководство ДНР/ЛНР или кто-то из Москвы) и позволят ли им это делать сейчас?

— Это настолько мутная и скользкая тема, что мне сложно ее комментировать. Иногда отвечают без огласки, иногда не отвечают. Видимо, это регламентируется руководством корпусов Народной Милиции в зависимости от конкретной ситуации.

Эта тема закрытая. Можно только увидеть у кого-то в блогах, что, мол, мы ответили. Еще иногда появляются сообщения украинской стороны о том, что в Днепропетровск прилетел борт с ранеными, как это было весной 2020 года, когда начали бить по Донецку в режиме лета 2014 года и им ответили так, что было порядка 30 раненых и какое-то количество погибших. После этого обстрелы прекратились.

- Отдельно хотел спросить о гибели видных полевых командиров ДНР/ЛНР. Это сила украинских диверсантов, это слабость Донбасса или тут есть элемент предательства/действий украинского лобби? Чего тут больше?

— Поскольку очень сложно визуально отличить украинца от русского, это дает огромную возможность для работы спецслужб и агентуры. Совершенно напрасно недооценивается работа СБУ. Она нашпигована опытнейшими сотрудниками из ЦРУ и MI6. За эти 7 лет были время и возможность их натаскать и спланировать операции.

От сознательного истребления известных командиров (не осталось никого, кроме Александра Ходаковского) Украина только выиграла. Я был на похоронах и Мотороллы, и Захарченко, который был главой республики. Украина обыграла в этом вопросе и Россию, и Республики.

Насколько я знаю, никаких внятных диверсионных ответов не было и нет. Не хватало еще России полноценной диверсионной войны на своей территории с Украиной. Ей хватает ячеек салафитов и ваххабитов, которых ловят едва ли не через день.

- Изменит ли ситуацию окончательный ввод в эксплуатацию «Северного потока-2»? Развяжет ли это руки России?

— Я надеюсь, что это развяжет России руки и что эта семилетняя пауза не была случайной. Войну надо начинать не тогда, когда этого хочет противник, а когда это выгодно тебе. Да и политическое мнение в Европе несколько подкорректировалось на фоне энергетического кризиса, который Россия, конечно, не допустит, и Украина со своими страданиями уже особенно никого не трогает. Россия просто ждет. Никто не знает, когда это начнется. Но просто так агрессивное государство в подбрюшье России не оставят в покое. Ему за это воздастся.