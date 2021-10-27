За расследованием уголовного дела по факту аварии в Харькове будут следить в Верховной Раде. Об этом в Facebook 27 октября написал член комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, председатель подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности, харьковский юрист Александр Бакумов

В ночь на среду, 27 октября, в Харькове 16-летний подросток на красный свет влетел на Infiniti в автомобиль Chevrolet.

«Твоя семья таких денег никогда не увидит». Почему трагедия в Харькове шокировала украинцев © Telegram Николай Харьковский, машину на днях ему подарили родители. Заведено уголовное дело, устроившему аварию грозит до 8 лет лишения свободы.

«Требую от правоохранительных органов быстрого, объективного и беспристрастного досудебного расследования. Человек, воспитанный системной безнаказанностью, несмотря на возраст, должен понести суровое и справедливое наказание! А как народный депутат обеспечу парламентский контроль за расследованием этого резонансного события», — написал Бакумов.

Он отметил, что тем родителям, которые вздумают посадить несовершеннолетнее чадо за руль, стоит посмотреть жуткое видео с места ДТП и не делать этого.

По сообщениям СМИ, ранее несовершеннолетний виновник аварии уже гонял без прав на бешеной скорости и угрожал оппонентам оружием. Отмечается, что его родители могут быть связаны с политическими кругами Харькова.