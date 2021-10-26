Министерство экономики и энергетики ФРГ пришло к выводу, что газопровод «Северный поток-2» не будет представлять опасности для газоснабжения Европы. Об этом 26 октября сообщил Bloomberg

Отмечается, что Минэкономики уже направило свое заключение в Федеральное сетевое агентство.

Во время работы над заключением министерство консультировалось с другими странами-членами Евросоюза. В результате эксперты решили, что выдача лицензии не представляет опасности для газоснабжения Европы.

«Северный поток — 2»: Первая нитка трубопровода готова к запуску, но Брюссель с помощью Варшавы и Киева хочет затормозить проект © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Теперь Федеральное сетевое агентство продолжит анализ соответствия трубопровода необходимым правовым предписаниям ЕС.

Ранее сообщалось, что российский газопровод заполнен техническим газом и полностью готов к эксплуатации.

Заявку на сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство Германии получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев.