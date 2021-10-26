Отмечается, что Минэкономики уже направило свое заключение в Федеральное сетевое агентство.
Во время работы над заключением министерство консультировалось с другими странами-членами Евросоюза. В результате эксперты решили, что выдача лицензии не представляет опасности для газоснабжения Европы.
В Минэкономики добавили, что тема независимости оператора «Северного потока-2» от поставщика газа не рассматривалась.
Теперь Федеральное сетевое агентство продолжит анализ соответствия трубопровода необходимым правовым предписаниям ЕС.
Ранее сообщалось, что российский газопровод заполнен техническим газом и полностью готов к эксплуатации.
Заявку на сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство Германии получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев.