«Заперли все окна на этаже, закрасили, затемнили так, чтобы и снаружи никто не мог увидеть. Также теперь никто не сможет выносить письма от Саакашвили, кроме его адвокатов», — рассказал Накопия.
Ранее Саакашвили, находясь в душевой комнате, поприветствовал участников акции в свою поддержку. Как позже сообщили в Минюсте, тем самым он нарушил тюремный устав.
Кроме того, ранее все, кто посещал экс-президента в тюрьме, мог выносить на публику его послания.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.
Саакашвили грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.