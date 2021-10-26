Сотрудники тюрьмы заперли и затемнили все окна на этаже, где находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом журналистам сообщил член партии «Единое национальное движение» Коба Накопия, передает РИА Новости

«Заперли все окна на этаже, закрасили, затемнили так, чтобы и снаружи никто не мог увидеть. Также теперь никто не сможет выносить письма от Саакашвили, кроме его адвокатов», — рассказал Накопия.

Ранее Саакашвили, находясь в душевой комнате, поприветствовал участников акции в свою поддержку. Как позже сообщили в Минюсте, тем самым он нарушил тюремный устав.

«Это уже победа Саакашвили». В чем опасность бывшего президента Грузии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.

Саакашвили грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.