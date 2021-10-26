По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, в республиках предлагают Украине заменить в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу скандального депутата Верховной Рады Галину Третьякову на «профессионального и договороспособного» представителя.
«Наиболее подходящей на эту позицию мы считаем кандидатуру политического и общественного деятеля Виктора Медведчука, который имеет успешный опыт работы на Минской площадке и проведения обмена удерживаемыми лицами», — сказала Морозова.
Она подчеркнула, что кризис в переговорном процессе начался именно с приходом Третьяковой.
Такую же позицию выразила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева.
Ранее «слуга народа» Третьякова отметилась в Раде скандальными заявлениями о стерилизации «некачественных детей» и прокомментировала смерть депутата Полякова словами «минус один враг».
Медведчук с 13 мая находится под домашним арестом. Политику вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны».
В 2015-2019 годах Медведчук представлял Киев на переговорах гуманитарной подгруппы. Он участвовал в организации крупнейшего обмена пленными между Украиной и ЛДНР.