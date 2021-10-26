Представители Донецкой и Луганской Народных Республик требуют вновь подключить к переговорам по разрешению конфликта в Донбассе сопредседателя украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом 26 октября сообщает Донецкое агентство новостей

Украинский политолог назвал, кто может сменить Кравчука в ТКГ по Донбассу © скриншот видео "Нromadske" Дарьи Морозовой, в республиках предлагают Украине заменить в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу скандального депутата Верховной Рады Галину Третьякову на «профессионального и договороспособного» представителя.

«Наиболее подходящей на эту позицию мы считаем кандидатуру политического и общественного деятеля Виктора Медведчука, который имеет успешный опыт работы на Минской площадке и проведения обмена удерживаемыми лицами», — сказала Морозова.

Она подчеркнула, что кризис в переговорном процессе начался именно с приходом Третьяковой.

Такую же позицию выразила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева.

Ранее «слуга народа» Третьякова отметилась в Раде скандальными заявлениями о стерилизации «некачественных детей» и прокомментировала смерть депутата Полякова словами «минус один враг».

Медведчук с 13 мая находится под домашним арестом. Политику вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны».

В 2015-2019 годах Медведчук представлял Киев на переговорах гуманитарной подгруппы. Он участвовал в организации крупнейшего обмена пленными между Украиной и ЛДНР.