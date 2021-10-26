Учащиеся объявили забастовку с пятницы, 29 октября — с этого дня они планируют прекратить посещать пары.
Причиной забастовки, по словам студентов, стал тот факт, что руководство вуза умалчивает о большом числе заболевших COVID-19 среди преподавателей.
Отмечается, что многие учебные заведения Харькова уже ушли на дистанционное обучение, в то время как ХПИ продолжает работать очно.
Студенты требуют, чтобы вуз исполнял рекомендации Минздрава и перешел на дистанционную форму обучения. Кроме того, учащиеся требуют перевести на «дистант» невакцинированных преподавателей с сохранением заработной платы.
Ранее сообщалось, что начиная с 8 октября на Украине начнут отстранять от работы непривитых от коронавируса лиц, чьи профессии входят в обязательный для вакцинации перечень министерства здравоохранения. В него, в том числе, входят и сотрудники образовательных учреждений.