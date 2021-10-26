Студенты Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (ХПИ) объявили забастовку, требуя перевода на дистанционное обучение. Об этом во вторник, 26 октября, сообщил Telegram-канал «Студенты ХПИ»

Учащиеся объявили забастовку с пятницы, 29 октября — с этого дня они планируют прекратить посещать пары.

Причиной забастовки, по словам студентов, стал тот факт, что руководство вуза умалчивает о большом числе заболевших COVID-19 среди преподавателей.

Дистанционное обучение: глупеют ли из-за него дети? © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Студенты требуют, чтобы вуз исполнял рекомендации Минздрава и перешел на дистанционную форму обучения. Кроме того, учащиеся требуют перевести на «дистант» невакцинированных преподавателей с сохранением заработной платы.

Ранее сообщалось, что начиная с 8 октября на Украине начнут отстранять от работы непривитых от коронавируса лиц, чьи профессии входят в обязательный для вакцинации перечень министерства здравоохранения. В него, в том числе, входят и сотрудники образовательных учреждений.