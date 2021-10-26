Президентская партия «Слуга народа» за три месяца потеряла 3% электоральной поддержки. Такие данные 26 октября обнародовал Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова на своем сайте

Украинцы рассказали о своем финансовом положении - опрос © СС0, pixabay

Несмотря на падении рейтинга, если бы в ближайшее время проходили выборы в Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы все же партия Владимира Зеленского. За нее вызвались отдать свой голос 14% всех опрошенных или 22% принявших участие в выборах и определившихся.

По сравнению с январем также снизилась поддержка партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — с 14% до 8% среди всех опрошенных, партии «Голос» — с 2% до 0,3% и «Оппозиционного блока» (с 0,9% до 0,3%). Уровень поддержки других партий с начала года не изменился.

Исследование проводилось с 14 по 20 октября 2021 года по всей Украине методом личного интервью по месту жительства. Было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее также сообщалось, что президентский рейтинг Зеленского, по данным Киевского международного института социологии, упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. В то же время рейтинг уволенного президентской командой с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза.

На следующий день после публикации опроса на сайт КМИС была совершена хакерская атака и данные попытались стереть.