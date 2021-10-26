Видимо, потребуются дополнительные усилия для задержания разного рода диверсантов, которые могут попасть на полуостров с помощью различных военных и гражданских судов, отметил специалист.
К тому же в террористическую деятельность могут быть вовлечены отдельные представители крымских татар, уточнил он.
«Также определенный вызов представляет строительство Великобританией для Украины восьми ракетных катеров (два должны быть построены в Британии, а шесть — на территории Украины) при непонятной передаче технологий. Скорее всего, на них поставят британские ракеты, чтобы Украина полностью зависела от Лондона. Но это также впервые приведет к тому, что у ВМС Украины появятся ракетные вооружения», — указал Евсеев.
Вся эта деятельность Великобритании представляет серьезный вызов, который потребует адекватного ответа не только со стороны Черноморского флота, но и со стороны группировки войск, которая находится в Крыму, и в первую очередь, со стороны ФСБ, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.