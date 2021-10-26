Одна из главных опасностей для Крыма заключается в том, что Великобритания хочет создать два центра не только для обучения военнослужащих Украины, но и для подготовки дополнительных разведывательно-диверсионных групп для ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Владимир Евсеев: войну России с Украиной могут спровоцировать лишь США © РИА Новости, Нина Зотина

К тому же в террористическую деятельность могут быть вовлечены отдельные представители крымских татар, уточнил он.

«Также определенный вызов представляет строительство Великобританией для Украины восьми ракетных катеров (два должны быть построены в Британии, а шесть — на территории Украины) при непонятной передаче технологий. Скорее всего, на них поставят британские ракеты, чтобы Украина полностью зависела от Лондона. Но это также впервые приведет к тому, что у ВМС Украины появятся ракетные вооружения», — указал Евсеев.

Вся эта деятельность Великобритании представляет серьезный вызов, который потребует адекватного ответа не только со стороны Черноморского флота, но и со стороны группировки войск, которая находится в Крыму, и в первую очередь, со стороны ФСБ, заключил собеседник издания.

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