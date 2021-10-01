Апрельские учения наглядно показали, что Россия способна в сжатые сроки развернуть группировку войск в 200 тысяч человек, которой достаточно для ликвидации всей украинской армии. На Западе это всем понятно. Это не доходит только до Киева, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Ищенко назвал четыре сценария начала войны между Украиной и РФ — видео © Украина.ру Украина.ру

Ранее на полигоне Опук в Крыму завершилось тактические учения полков Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, а Корабли Черноморского флота отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника.

- Владимир Валерьевич, насколько полуостров в целом защищен на море, на суше и в плане диверсионно-террористической деятельности?

— Если говорить о потенциале Черноморского флота, то сейчас он усиленно наращивается. В настоящее время он имеет шесть дизельных подводных лодок, что достаточно для выполнения боевых задач не только в Черном, но и в Средиземном море. Прибывают новые корабли, имеется значительное количество береговых ракетных комплексов.

Помимо этого, в Крыму развернута группировка войск, достаточная для обеспечения его безопасности, которая включает компоненты сухопутных войск, военно-воздушных сил, противовоздушной обороны, а также подразделения национальной гвардии.

Учитывая, что на крымском полуострове могут быть развернуты войска не только Южного военного округа, но и как минимум ВДВ, в этих условиях прямой опасности для Крыма не существует.

Если же говорить о террористической активности, то я бы выделил опасность того, что Британия готовит разведывательно-диверсионные группы для ВСУ. Видимо, потребуются дополнительные усилия по блокированию действий различного рода диверсантов, которые могут попасть на полуостров с помощью различных военных и гражданских судов. К тому же, в террористическую деятельность могут быть вовлечены отдельные представители крымских татар.

Если говорить о вызовах, то определенный вызов представляет строительство Великобританией для Украины восьми ракетных катеров (два должны быть построены в Британии, а шесть — на территории Украины), при непонятной передаче технологий. Скорее всего, на них поставят британские ракеты, чтобы Украина полностью зависела от Лондона. Но это также впервые приведет к тому, что у ВМС Украины появятся ракетные вооружения.

- Как вы оцениваете состояние украинского флота?

— В настоящее время ВМС Украины ничего из себя не представляет. Флагман украинского флота фрегат «Гетман Сагайдачный» находится в категории списания. Для того чтобы провести его замену было решено не строить не только линейку эсминцев, но и было решено переделать готовый на 18% эсминец во фрегат, чтобы у них был хоть один фрегат. Имеющиеся корветы тоже имеют крайне ограниченную боевую готовность, остальной флот представлен катерами.

Поэтому появление у Украины ракетных катеров для Черноморского флота не является угрозой, но это вызов, который, по-видимому, потребует принятия дополнительных решений военно-прикладного характера для сдерживания угрозы со стороны Украины.

Я уже говорил о деятельности Великобритании, которая непонятно где хочет создать два центра не только для обучения военнослужащих Украины (с 2014 года они обучили уже 25 тысяч военнослужащих), но и для подготовки дополнительных разведывательно-диверсионных групп для ВСУ.

Эта деятельность тоже представляет серьезный вызов, который потребует адекватного ответа не только со стороны Черноморского флота, но и со стороны группировки войск, которая находится в Крыму, и, в первую очередь, со стороны ФСБ.

- Главком ВСУ Валерий Залужный провел закрытую встречу с блогерами, в ходе которой сообщил, что украинская армия на Донбассе может открывать огонь по противнику без согласования с высшим руководством. Повлияет ли это решение на ситуацию с обстрелами в Донбассе и хватит ли сил у ДНР/ЛНР отучить их устраивать провокации?

— Насколько я представляю, сейчас ополченцы отвечают на неадекватные действия украинской стороны путем подавления огневых средств. Это говорит о том, что, по-видимому, у них есть соответствующие системы контрбатарейной борьбы, имеются средства для нанесения ударов, хорошо организована разведка.

Что касается принятия решений об открытии огня на низовом уровне, то это только будет увеличивать масштаб ответов со стороны ополченцев. На самом деле очень часто со стороны ВСУ наблюдается некое желание сымитировать активное нанесение удара, но самим в этом не участвовать, боясь ответа со стороны ополченцев.

Пока трудно понять, насколько это решение будет влиять на регулярные войска. Если какие-то националистически настроенные офицеры воспримут это решение буквально и начнут наносить удары, то я бы не дал за их жизнь ломанного гроша. Их ждет ответный удар со стороны ополченцев Донбасса.

Я не думаю, что это может существенно изменить ситуацию на поле боя. Так же, как и поставки турецких беспилотников или батареи израильской системы ПВО «Железный купол». Это оружие баланса сил не изменит, но потребует от России для защиты живущих в Донбассе своих граждан адекватно реагировать на неадекватные действия украинской стороны.

Киев не понимает или делает вид, что не понимает, что никто за украинцев на территории Украины воевать не будет (ни американцы, ни британцы, ни турки). У каждого государства своя цель.

- Каковы же у них цели?

— Турция создает совместный центр не для того чтобы помогать ВСУ беспилотниками. Это просто обертка. На самом деле, Турция будет выкачивать все военные технологии, которые есть на территории Украины (советские и новейшие украинские разработки) и на основе этого создавать турецкие вооружения. Турки дурят голову неким «патриотически» настроенным украинцам, которые рады тому, что на территории Украины будут собираться турецкие беспилотники и проводиться их обслуживание.

Посмотрите на Великобританию. Пока непонятно, где она будет создавать центр. Но очевидно, что ей важно не помогать Украине, а вести техническую разведку против Крыма, против вооруженных сил РФ и демонстрировать, что она становится великой державой.

Я думаю, украинцам будет интересно узнать еще одну деталь по поводу Турции. Знают ли украинцы, что президент Эрдоган имеет претензии не только на Крым, но и на город Измаил, и на весь выход Украины к Черному морю. Украина не боится, что из-за этих беспилотников она может лишится контроля над собственной территорией, как это было с Грузией, у которой в Батуми уже хозяйничают турки?

Когда закончится срок действия Карсского договора, может возникнуть вопрос о возврате Аджарии. Это может коснуться и Украины, когда ей скажут: «Попользовались Измаилом и хватит, давайте возвращайте». Вот об этом надо думать. А украинское руководство зациклено на России. Мол, только Россия мечтает установить контроль над украинской территорией.

Помимо Турции я могу назвать еще несколько государств, которые при благоприятных обстоятельствах хотели бы установить контроль над украинской территорией (Польша и Венгрия). Они ждут, когда Украина окончательно ослабнет, а США прекратят ее прикрывать. Тогда Украину начнут рвать на части. Я бы не хотел, чтобы этот сценарий начался. Но, к сожалению, украинцам об этом не говорят. Пусть посмотрят на своих «друзей», которые только и ждут, чтобы оторвать кусок от их территории.

- Мы часто говорим о Крыме с Донбассом, а насколько сейчас защищены граничащие с Украиной Брянск, Курск и Белгород?

— Россия готова к любому развитию событий. Апрельские учения наглядно показали, что Россия способна в сжатые сроки развернуть группировку войск в 200 тысяч человек, которой достаточно для того, чтобы ликвидировать весь украинский потенциал. На Западе это всем понятно. Это не доходит только до украинцев.

Россия имеет достаточно войск, чтобы решить украинскую проблему силой. Другое дело, что Россия не хочет этим заниматься. Россия как ответственное государство и постоянный член Совбеза ООН пытается с Украиной договориться.

Но если на смену Владимиру Зеленскому, который, на самом деле, не отвечает ни за что, кроме своего стула, на котором сидит, и полностью зависит от американцев, придет ярый националист вроде того, что дал разрешение командирам на ведение огня на поле боя, и начнет безумную операцию в Донбассе, то Украина перестанет существовать в нынешних границах. Но это будет не вина России. Это будет вина того агрессора, которого за это накажут.

Хочу напомнить, что один такой агрессор находится на территории Украины, который в августе 2008 года попробовал оказать давление на Российскую Федерацию и российских миротворцев. Чем это закончилось? Поэтому я бы очень аккуратно относился к жителям РФ, которые находятся в Крыму и в Донбассе.

«Булава», «Циркон», «Калибр». Военный эксперт о том, что сделает Россия с подводным флотом США © Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Перейти в фотобанк

Это говорит о том, что Россия — ответственное государство, которое беспокоится о собственных границах и не хочет никакой конфронтации. Но если нужно, как это было в Сирии в 2014 году, когда до падения Асада оставалось несколько месяцев и Сирия могла разбиться как хрупкое стекло, осколки от которого ранили бы всех, Россия вмешается. Я бы до такого ситуацию не доводил.

- Россия неоднократно говорила о том, что для нее «красной линией» является формальное членство Украины в НАТО или размещение на ее территории военных баз. Что конкретно предпримет Москва, если это все же случится?

— Если Украине будет предоставлен ПДЧ в НАТО (пока это не очень очевидно), Россия будет рассматривать все варианты для сохранения нынешнего баланса сил вплоть до силового решения этой проблемы. Это было твердо обозначено во время встречи Путина и Байдена в Женеве и американцы это поняли. Я думаю, именно этим была вызвана замена украинских силовиков после саммита, включая экс-главу МВД Арсена Авакова, который осуществлял связь с националистическими батальонами.

Россия действительно обозначила две черты: предоставление Украине ПДЧ и развертывание на территории Украины американской военной базы. Потому что никакая другая военная база на территории Украины быть создана не может. США все больше делают акцент на сдерживании Китая, а не России. Конкретный пример этому — создание блока между США, Великобританией и Австралией, что привело к серьезному напряжению в отношениях с Францией, которую лишили контракта на строительство подводных лодок.

Планы США в том, чтобы поддерживать конфронтацию с Россией на определенном уровне, не доводя дело до открытой вражды. В этой связи Украина нужна, но как некая мозоль, на которую можно наступить, а не как важный фактор.

Но тут есть некая самостоятельность Конгресса США, который в рамках военного бюджета пытается указать на необходимость поставки Украине определенных видов вооружения. Это баланса сил не изменит, но это потребует от России принятия конкретных мер для соблюдения этого качественного паритета. Но речь не идет о крупномасштабной войне, а США эта война не нужна.

Украина стала вассальным государством США и в этих условиях от нее можно ждать какой-то конфронтации, но от нее нельзя ждать войны, потому что санкции на войну США Украине не дают.

- Сегодня есть два стереотипа по поводу отношения украинских граждан к России. Одни говорят, что они будут встречать российскую армию с цветами, другие, что они устроят полноценную партизанскую войну. Что из этого ближе к правде?

— Те люди, которые говорят о партизанской войне, абсолютно не учитывают менталитет украинцев. В Донбассе в зоне боевых действий сейчас находятся только контрактники, а не призывники. Следовательно, даже жителям Харьковской области абсолютно наплевать, что происходит на территории Донбасса, потому что их это напрямую не касается. Поэтому никакой партизанской войны не будет. Это полная глупость.

Другой вопрос, что и Россия не собирается воевать на территории Украины, если ее не вынудит к этому попытка геноцида русскоязычного населения. Если такого геноцида не будет, Украина сохранится примерно до 2030 года в нынешнем состоянии. Но потом я бы не стал ожидать сохранения ее государственности, потому что сама она ничего не решает и является марионеткой не только США, но и Турции и Великобритании. Украина может стать разменной монетой в игре других государств.

Константин Сивков: В ответ на новый союз Китай вступит в военный блок с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если начнется полномасштабный конфликт, я, как военный эксперт, могу дать единственный прогноз. Украинские вооруженные силы будут разгромлены, и Украина потеряет часть свой территории. Если такое развитие событий нужно будет украинской власти, они могут их инициировать, но России этого не нужно. Для России важнее стабильность, чем боевые действия, и Россия идет на войну лишь тогда, когда у нее не остается другого выбора.

В этой ситуации все зависит даже не от украинской стороны, а от американской, а США война не нужна, поэтому пока встречать с цветами некого. Встречать с цветами США бессмысленно, а русские солдаты туда не собираются.