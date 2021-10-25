Российским компаниям «нечего делать» на Украине. Такую точку зрения на днях высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире интернет-канала Politeka

Арестович сказал, когда Украина начнет диверсии в РФ © Алексей Арестович/Фейсбук

Он объяснил, что американская авиационная компания «Боинг» в настоящее время очень зависит от российского титана и больше не хочет, чтобы Кремль и дальше продолжал «дергать поводок». Поэтому американцы, по его мнению, были бы рады перейти на украинский титан.

В связи с этим Арестович предложил заменить российские компании украинскими и американскими партнерами.

Это не первое скандальное заявление Арестовича, которое он делает относительно российско-украинских отношений. Так, ранее он рассказал, в каком случае Украина будет заниматься диверсиями на территории России. По его словам, такое возможно только после начала полномасштабной войны между странами.

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.