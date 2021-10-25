Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович 24 октября предсказал «конец России» в случае «нападения» на Украину, передает телеканал «Дом»

Арестович сказал, когда Украина начнет диверсии в РФ © Алексей Арестович/Фейсбук

Он назвал такую ситуацию «абсолютно проигрышным вариантом», и отметил, что Москва «не может этого не понимать».

Это не первое скандальное заявление Арестовича, которое он делает относительно российско-украинских отношений. Так, ранее он рассказал, в каком случае Украина будет заниматься диверсиями на территории России. По его словам, такое возможно только после начала полномасштабной войны между странами.

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.



