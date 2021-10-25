Поставки тепловыделяющих элементов для украинских АЭС, перетоки электроэнергии из России во время ее нехватки на Украине помогают предотвратить полный коллапс в стране. Собеседник издания задается вопросом — может ли Россия в таких условиях считаться страной-агрессором?
«Если бы Россия действительно воевала бы, то, я думаю, наверное, первым бы шагом была бы, безусловно, экономическая блокада Украины. Первым шагом. И это бы привело к тому, что этот режим бы пал в течение буквально нескольких дней», — заявил Азаров.
Поставки газа, дизельного топлива, критических элементов импорта — Украина продолжает быть зависима от России в ключевых аспектах, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.