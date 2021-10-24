Специалист подчеркнул, что потом не стоит ожидать сохранения ее государственности, потому что сама она ничего не решает, является марионеткой не только США, но и Турции и Великобритании и может стать лишь разменной монетой в игре других государств.
«Если начнется полномасштабный конфликт, я, как военный эксперт, могу дать единственный прогноз. Украинские вооруженные силы будут разгромлены, и Украина потеряет часть свой территории», — уверен Евсеев.
Если такое развитие событий нужно будет украинской власти, они могут их инициировать, но России этого не нужно. Для России важнее стабильность, чем боевые действия, и Россия идет на войну лишь тогда, когда у нее не остается другого выбора, заключил собеседник издания.