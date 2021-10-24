Россия не собирается воевать на территории Украины, если ее не вынудит к этому попытка геноцида русскоязычного населения. Если такого геноцида не будет, Украина сохранится примерно до 2030 года в нынешнем состоянии. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Владимир Евсеев: войну России с Украиной могут спровоцировать лишь США © РИА Новости, Нина Зотина «Если начнется полномасштабный конфликт, я, как военный эксперт, могу дать единственный прогноз. Украинские вооруженные силы будут разгромлены, и Украина потеряет часть свой территории», — уверен Евсеев. Если такое развитие событий нужно будет украинской власти, они могут их инициировать, но России этого не нужно. Для России важнее стабильность, чем боевые действия, и Россия идет на войну лишь тогда, когда у нее не остается другого выбора, заключил собеседник издания.