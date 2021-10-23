Родители кинооператора украинского происхождения Галины Хатчинс, погибшей во время съемок фильма «Ржавчина», требуют наказать виновных в ее гибели. Об этом 22 октября сообщил таблоид The Sun

Ранее стало известно, что на съемках фильма «Ржавчина» актер Алекс Болдуин дважды выстрелил из реквизитного пистолета, попав в кинооператора и режиссера картины. Оружие должно было быть заряжено холостыми пулями, но по какой-то причине в обойме оказались боевые патроны.

Застрелил специально: в сети указали на странности в смертельном инциденте с Болдуином © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Галина Хатчинс была тяжело ранена и доставлена в больницу по воздуху, но спасти ее не удалось. Режиссер Джоэл Соус был ранен в ключицу.

Родители Хатчинс узнали о смерти дочери от ее мужа Мэтью.

«Они скорбят, но в то же время хотят получить ответы на свои вопросы. Если это чья-то ошибка, то за нее придется заплатить», — рассказал один из знакомых Хатчинс, живущий в Киеве.

Сейчас родители решают бюрократические вопросы, чтобы получить документы для вылета в США.

У Хатчинс остался восьмилетний сын Андрос, которого пара назвала в честь девичей фамилии девушки — Андросович.