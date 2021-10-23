Ранее стало известно, что на съемках фильма «Ржавчина» актер Алекс Болдуин дважды выстрелил из реквизитного пистолета, попав в кинооператора и режиссера картины. Оружие должно было быть заряжено холостыми пулями, но по какой-то причине в обойме оказались боевые патроны.
Уроженка Украины Галина Хатчинс была тяжело ранена и доставлена в больницу по воздуху, но спасти ее не удалось. Режиссер Джоэл Соус был ранен в ключицу.
Родители Хатчинс узнали о смерти дочери от ее мужа Мэтью.
«Они скорбят, но в то же время хотят получить ответы на свои вопросы. Если это чья-то ошибка, то за нее придется заплатить», — рассказал один из знакомых Хатчинс, живущий в Киеве.
Сейчас родители решают бюрократические вопросы, чтобы получить документы для вылета в США.
У Хатчинс остался восьмилетний сын Андрос, которого пара назвала в честь девичей фамилии девушки — Андросович.