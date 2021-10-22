«Укрэнерго» проводит аукционы на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщило издание «Экономическая правда» со ссылкой на источник в компании

По данным СМИ, в пятницу открылись аукционы по распределению межгосударственных сечений с Россией и Белоруссией на ноябрь. Потенциальный оборот импорта из Белоруссии может составить 1000 МВт, из России — 1540 МВт. Отмечается, что заявки будут приниматься до 24 октября.

Без тепла и света. Как Украина «декоммунизирует» энергетику © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом публикация результатов аукциона, по словам собеседника издания, намечена на 29 октября — за два дня до окончания срока моратория.

Ранее издание уже публиковало информацию о том, что Украина намерена начать импорт электроэнергии из Белоруссии 1 ноября, но в Минэнергетики это опровергли.