По данным СМИ, в пятницу открылись аукционы по распределению межгосударственных сечений с Россией и Белоруссией на ноябрь. Потенциальный оборот импорта из Белоруссии может составить 1000 МВт, из России — 1540 МВт. Отмечается, что заявки будут приниматься до 24 октября.
Ранее национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 31 октября.
При этом публикация результатов аукциона, по словам собеседника издания, намечена на 29 октября — за два дня до окончания срока моратория.
Ранее издание уже публиковало информацию о том, что Украина намерена начать импорт электроэнергии из Белоруссии 1 ноября, но в Минэнергетики это опровергли.