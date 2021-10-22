Ранее Эрдоган заявлял, что Турция никогда не признает Крым российским и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины. Более того, Анкара считает незаконными выборы в Госдуму, состоявшиеся на полуострове.
Эрдоган в любом случае не сможет признать Крым российским регионом, а это значит, что ценность этой игры снижается, потому что мы понимаем, что он все равно будет говорить одно и тоже, пояснил эксперт.
«Этот козырь обесценивается. Потому что если это все время одно и то же, и если ты постоянно про это будешь говорить, какая нам разница, говоришь ты про это или не говоришь», — указал Михеев.
Но риторика Эрдогана по Крыму все равно становится проблемой России, поскольку Москва все время демонстрирует какую-то заинтересованность в отношениях с Турцией, а Анкара позволяет себе все, что хочет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.